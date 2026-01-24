Highlights Jannik Sinner 3-1 Eliot Spizzirri:

Chạm trán tay vợt hạng 85 thế giới Eliot Spizzirri, Jannik Sinner tưởng chừng sẽ có một trận đấu nhẹ nhàng, nhất là khi anh sớm đoạt break ngay game giao bóng mở màn của đối thủ. Tuy nhiên, kịch bản nhanh chóng rẽ sang hướng khác.

Trong phần còn lại của set 1, Spizzirri chơi bùng nổ, liên tục gây áp lực lên những game giao bóng của Sinner. Tay vợt người Mỹ tận dụng tốt các cơ hội để giành tới ba break-point, qua đó thắng ngược 6-4 và tạo cú sốc ban đầu.

Sang set 2, Spizzirri tiếp tục thăng hoa khi bẻ game giao bóng đầu tiên của hạt giống số 2. Đúng lúc đó, Sinner mới thực sự tỉnh giấc. Anh nhanh chóng đòi lại break, kiểm soát thế trận bằng những cú đánh cuối sân ổn định hơn để thắng 6-3.

Set 3 diễn ra giằng co. Dù Spizzirri có break ở game 4, Sinner lập tức sửa sai bằng hai break quan trọng ở game 5 và game 9, khép lại set với tỷ số 6-4. Kịch bản tương tự lặp lại ở set 4: Spizzirri bẻ giao bóng trước, nhưng Sinner với bản lĩnh và thể lực vượt trội đã giành hai break liên tiếp để thắng 6-4.

Chung cuộc, Sinner thắng 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 6-4) và tiến vào vòng 4 Australian Open, nơi anh sẽ chạm trán đồng hương Luciano Darderi.

