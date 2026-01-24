Highlights Novak Djokovic 3-0 Botic van de Zandschulp

Chiến thắng trước Botic van de Zandschulp không chỉ đưa Novak Djokovic vào vòng 4 Australian Open, mà còn giúp tay vợt 38 tuổi xác lập hàng loạt cột mốc lịch sử.

Djokovic giành chiến thắng thứ 400 tại Grand Slam - Ảnh: US Open

Đây đã là lần thứ 70 Djokovic góp mặt ở vòng 4 các giải Grand Slam, nhiều hơn Roger Federer đúng 1 lần và vượt xa Rafael Nadal tới 16 lần.

Đáng chú ý, “Nole” cũng chạm mốc 400 chiến thắng Grand Slam trong sự nghiệp – một con số phản ánh sự bền bỉ phi thường.

Nole cho thấy sự bền bỉ, dẻo dai đáng kinh ngạc - Ảnh: US Open

Từng để thua Van de Zandschulp tại Indian Wells năm ngoái, Novak Djokovic nhập cuộc với sự tập trung cao độ. Set mở màn, anh tung ra 12 cú winner, chỉ mắc 7 lỗi tự đánh hỏng và thắng gọn 6-3.

Sang set hai, dù đối thủ xin chăm sóc y tế và tận dụng được khoảnh khắc chệch nhịp hiếm hoi, Djokovic vẫn giữ thế chủ động để thắng 6-4.

Thêm một kỷ lục nữa đươc Djokovic xác lập - Ảnh: US Open

Set ba chứng kiến thử thách lớn nhất khi Van de Zandschulp có set point. Tuy nhiên, bản lĩnh giúp Djokovic vượt qua loạt tie-break, khép lại trận đấu sau 2 giờ 44 phút. Ở vòng 4, anh sẽ gặp người thắng trong cặp Jakub Mensik – Ethan Quinn.