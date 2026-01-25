Chạm trán Tommy Paul, Carlos Alcaraz nhập cuộc không như ý khi để đối thủ bẻ game giao bóng ngay đầu set 1. Tay vợt người Mỹ duy trì sức ép lớn, buộc hạt giống số 1 phải kiên nhẫn chờ tới game 8 mới đòi lại break, kéo set đấu vào loạt tie-break cân não.

Trận đấu thậm chí còn bị gián đoạn khi một khán giả gặp sự cố sức khỏe trên khán đài, khiến nhịp thi đấu bị ngắt quãng.

Alcaraz góp mặt ở tứ kết Grand Slam đầu tiên trong năm - Ảnh: AO

Sau khi trở lại, Tommy Paul tiếp tục gây khó khăn, nhưng Alcaraz cho thấy bản lĩnh đúng lúc. Anh giành chiến thắng 8-6 trong loạt tie-break sau hơn một giờ tranh tài, khép lại set đấu đầy thử thách.

Bước sang set 2, Alcaraz mới thực sự vào guồng. Anh sớm bẻ game ở game 3, kiểm soát thế trận và thắng 6-4 bằng lối đánh chắc chắn, ít sai sót. Set 3 chứng kiến sự vùng lên của Paul với thế trận giằng co, song ở thời điểm then chốt game 11, Alcaraz lại đoạt break quyết định.

Chiến thắng 7-5 giúp tay vợt người Tây Ban Nha khép lại trận đấu với tỷ số 3-0, khẳng định đẳng cấp và sự lạnh lùng của ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Australian Open.