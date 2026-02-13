Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thanh tra đối với 26 tổ chức phát hành (TCPH) thuộc các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, thương mại dịch vụ, kinh doanh chứng khoán, sản xuất kinh doanh và lĩnh vực khác. Theo đó, từ năm 2019 đến hết tháng 11/2024, 26 TCPH được thanh tra có 271 mã trái phiếu với tổng giá trị trên 119.778 tỷ đồng.

Thông báo kết luận nêu rõ, có 5 TCPH phát hành/chào bán trái phiếu chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, gồm: Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III, Công ty CP Tổng hợp Thế giới Xanh, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

Có 1 TCPH là Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa phát hành trái phiếu không có văn bản đăng ký (thông báo) gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Hàng loạt TCPH công bố thông tin chưa đầy đủ nội dung theo quy định, như thông tin cụ thể về mục đích phát hành, chưa nêu thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, ngày dự kiến phát hành, thông tin về tài sản đảm bảo không đầy đủ. TCPH vi phạm gồm: Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, Công ty CP Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH, Công ty CP Cá Tầm Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A, , Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Đầu tư Nam Long, Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa, Công ty CP Năng lượng Bắc Phương, Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong, Công ty CP Tập đoàn R&H...

26 tổ chức phát hành 271 mã trái phiếu có tổng giá trị trên 119.778 tỷ đồng bị phát hiện có nhiều vi phạm. Ảnh minh hoạ: Nam Khánh

Qua kiểm tra cho thấy, một số TCPH khi phát hành trái phiếu chưa có bảo lãnh, thiếu tài sản đảm bảo theo công bố thông tin, tài sản đảm bảo chưa đăng ký giao dịch bảo đảm, chưa thực hiện phong toả tài sản đảm bảo là cổ phiếu/cổ phần, tài sản đảm bảo không đủ điều kiện để thế chấp, tài sản đảm bảo không đủ tỷ lệ bảo đảm tối thiểu theo cam kết bảo đảm tại điều kiện, điều khoản trái phiếu, không bổ sung tài sản đảm bảo theo yêu cầu...

Đáng chú ý, hầu hết các TCPH không thực hiện công bố thông tin, hoặc công bố thông tin chưa đầy đủ nội dung theo quy định. Một số TCPH công bố thông tin về Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu chưa đầy đủ.

Ngoài ra, tình trạng các TCPH chậm công bố thông tin diễn ra phổ biến. Kiểm tra cho thấy có 5 TCPH chậm công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu; 19 TCPH chậm công bố thông tin định kỳ 6 tháng, hàng năm về Báo cáo tài chính, tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu; 3 TCPH chậm công bố thông tin bất thường về tình hình chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu, việc sửa đổi kỳ hạn, thay đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu; 3 TCPH chậm công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết có 14 TCPH đã sử dụng số tiền thu được của một số mã trái phiếu không đúng với phương án đã được phê duyệt, công bố thông tin hoặc không đúng quy định pháp luật, chưa thực hiện đúng theo quy định. Đó là Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (520 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Nam Long (245 tỷ đồng), Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa (1.067 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công (600 tỷ đồng), Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (3.573 tỷ đồng)...

Ngoài ra, kết luận cho thấy có 8 TCPH sử dụng tiền thu từ phát hành TPDN để chuyển cho đối tác theo các hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc bổ sung vốn cho công ty con nhưng không cung cấp được căn cứ, tài liệu chứng minh việc quản lý, giám sát được mục đích sử dụng vốn TPDN; và/hoặc sử dụng tiền thu được từ phát hành để hợp tác đầu tư, một số dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chưa thực hiện đúng theo quy định. Bao gồm: Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III (1.730 tỷ đồng), Công ty CP Tổng hợp Thế giới Xanh (1.350 tỷ đồng), Công ty CP Ngoại thương và phát triển đầu tư Địa ốc Châu Lục (1.350 tỷ đồng), Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (1.874 tỷ đồng), Tổng Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng (1.000 tỷ đồng)...

Từ kết quả thanh tra và các nội dung kết luận trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và ban hành các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính để khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra. Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ quy định pháp luật có liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những vi phạm của các TCPH và các đơn vị tư vấn liên quan đã nêu tại kết luận thanh tra và các phụ lục kèm theo kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện với Thanh tra Chính phủ theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm đối với các tổ chức phát hành, đơn vị tư vấn trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật. "Trong quá trình xem xét, xử lý, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, gây hậu quả thì chuyển thông tin vụ việc cho cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định", Thanh tra Chính phủ nêu rõ.