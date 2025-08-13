Nhận định trên được nêu ra trong “Báo cáo chuyên đề về công tác cải cách thủ tục hành chính; phát triển, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” do Văn phòng Chính phủ mới xây dựng.

Các hệ thống phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Cũng theo Văn phòng Chính phủ, không chỉ tạo sự thay đổi rõ rệt phương thức làm việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước, cùng với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoạt động của các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gồm Trục liên thông văn bản quốc gia; hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hệ thống theo dõi nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao) cũng đã đưa đến những chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Hệ thống phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 24/6/2019, giúp quản lý đồng bộ, đầy đủ các phiên họp của Chính phủ. Hệ thống cho phép gửi, nhận tài liệu họp, trao đổi ý kiến, lấy ý kiến thành viên Chính phủ xác thực bằng chứng thư chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, không cần in ấn tài liệu, giúp rút ngắn thời gian họp, giảm thiểu chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ, đồng thời nâng cao khả năng quản lý, truy xuất tài liệu. Các thành viên Chính phủ, lãnh đạo bộ, ngành có thể xem tài liệu họp, phê duyệt phiếu lấy ý kiến mọi lúc, mọi nơi trên môi trường số.

Kể từ ngày khai trương đến nay, hệ thống e-Cabinet đã phục vụ 125 hội nghị, phiên họp của Chính phủ (các đại biểu sử dụng tài liệu điện tử) và thực hiện xử lý 3.169 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ thay thế việc phát hành hơn 1 triệu hồ sơ, tài liệu giấy.

Trục liên thông văn bản quốc gia

Vận hành chính thức từ tháng 3/2019, đến nay Trục liên thông văn bản quốc gia đã kết nối với 100% bộ, ngành, địa phương và mở rộng đến các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các tổ chức chính trị - xã hội, tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Từ khi đưa vào vận hành đến nay, đã có khoảng 53,5 triệu văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục; trung bình mỗi tháng từ 800.000 đến 1,2 triệu văn bản.

Việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia đã giúp giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao năng suất lao động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia theo Quyết định 28 ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ là bước đi quan trọng để thay đổi tác phong, lề lối làm việc từ giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang giải quyết công việc trên môi trường mạng; góp phần giảm chi phí, thời gian gửi - nhận văn bản, giảm thời gian xử lý công việc và nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Vận hành chính thức từ ngày 19/8/2020, hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ là một trong các hệ thống được tích hợp vào Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, nhằm cung cấp dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực chuẩn hóa chế độ báo cáo để phục vụ triển khai báo cáo điện tử theo quy định. Nhiều đơn vị đã xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo để tạo lập nguồn dữ liệu số phục vụ chỉ đạo, điều hành; đồng thời tích hợp và chia sẻ một số dữ liệu quan trọng với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đến nay, đã có 69/179 chế độ báo cáo của các bộ, cơ quan gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội được tích hợp hoặc nhập liệu trực tiếp lên hệ thống.

Hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hệ thống được kết nối, tích hợp dữ liệu từ các hệ thống thông tin của các bộ, cơ quan, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tất cả các địa phương, hình thành kho dữ liệu điều hành với 3 trụ cột chính: Kho dữ liệu thống kê, kho dữ liệu nội dung và kho dữ liệu trực tuyến.

Hệ thống cũng đã kết nối với một số hệ thống giám sát chuyên ngành, các hệ thống chuyên biệt như hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và hải văn, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn qua mạng thông tin quân sự, đồng thời kết nối hơn 60 camera giám sát tại các hồ đập và cửa khẩu biên giới.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Công an để phát triển Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên hạ tầng của Trung tâm dữ liệu quốc gia, phục vụ khai trương Trung tâm này trong tháng 8/2025.

Hệ thống theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Là một trong những hệ thống thông tin do Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng và vận hành, hệ thống theo dõi nhiệm vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao lấy thông tin từ hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, sau đó bóc tách các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao cho các bộ, ngành, địa phương. Sau 10 năm đưa vào hoạt động, hệ thống đã quản lý gần 13.300 nhiệm vụ.

Để đáp ứng yêu cầu phục vụ chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, thời gian tới Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan nâng cấp, hoàn thiện hệ thống.