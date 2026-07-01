Trong một động thái đầy bất ngờ, cựu HLV Tottenham đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội bóng hàng đầu Saudi Arabia.

Chiến lược gia 60 tuổi thất nghiệp kể từ khi rời Nottingham Forest hồi năm ngoái. Gần đây, ông chuyển sang vai trò bình luận viên cho đài ITV, tham gia phân tích các trận đấu tại World Cup 2026, trước khi quyết định trở lại băng ghế huấn luyện.

Postecoglou sẽ dẫn dắt Al-Nassr của Ronaldo mùa tới - Ảnh: SunSport

Tại Al-Nassr, Postecoglou sẽ tiếp quản vị trí mà Jorge Jesus để lại. Nhiệm vụ của ông là dẫn dắt Cristiano Ronaldo cùng dàn ngôi sao chất lượng hướng tới những danh hiệu lớn.

Thông báo chính thức trên trang chủ Al-Nassr: "Một chương mới... Ông Ange Postecoglou được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Al-Nassr.

Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn hai mùa giải. Chúng tôi chúc ông cùng ban huấn luyện gặt hái nhiều thành công trong hành trình cùng CLB sắp tới."

Ngoài Cristiano Ronaldo, Al-Nassr còn sở hữu đội hình đầy sức mạnh với hàng loạt tên tuổi như Sadio Mane, Kingsley Coman hay Joao Felix.

Postecoglou từng trải qua quãng thời gian nhiều thăng trầm trong sự nghiệp cầm quân tại xứ sương mù.

Ở Tottenham, ông giúp đội bóng giành chức vô địch Europa League, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm.

Tuy nhiên, thành tích tại Premier League lại không ổn định khi Spurs lần lượt kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 rồi tụt xuống hạng 17, khiến nhà cầm quân người Australia bị sa thải.

Mùa trước, Postecoglou trở lại huấn luyện Nottingham Forest. Tuy nhiên, ông chỉ trụ lại vỏn vẹn 7 trận, không giành nổi chiến thắng nào.