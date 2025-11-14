Sau khi HLV Vũ Hồng Việt xin từ chức, CLB Thép Xanh Nam Định được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Nguyễn Trung Kiên. Trong chiều 14/11, đội bóng thành Nam có thông báo chính thức về tân thuyền trưởng.

Theo đó, HLV Mauro Jeromino là người được bổ nhiệm ngồi "ghế nóng". Ngoài ra, ông Vũ Hồng Việt đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty kiêm GĐĐH, ông Trung Kiên giữ vai trò GĐKT.

HLV Mauro Jeromino sinh năm 1987, người Bồ Đào Nha, từng dẫn dắt CLB PVF-CAND tại giải hạng Nhất (hiện tại đang chơi ở V-League). Ông có nhiệm vụ giúp đội bóng thành Nam trở lại cuộc đua vô địch V-League và vào sâu tại Cúp CLB Đông Nam Á, AFC Champions League Two 2025/26.

"Tôi rất vinh dự được về làm việc tại Thép Xanh Nam Định. Đây là đội bóng chất lượng, được đầu tư tốt, có nhiều cầu thủ giỏi. Đội bóng cùng nhau chiến đấu, giành những kết quả tốt nhất.

Mùa giải năm nay Thép Xanh Nam Định dự bốn đấu trường, cả quốc tế và quốc nội. Đó vừa là thách thức, vừa là vinh dự. Không nhiều đội bóng ở Việt Nam có cơ hội như vậy”, tân HLV trưởng Thép Xanh Nam Định nói.

HLV Mauro có trận ra mắt vào ngày 23/11, khi Thép Xanh Nam Định tiếp đón Long An tại Cup Quốc gia.