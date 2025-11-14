“Thẻ đỏ” của FIFA và tổn thương lòng tin

Án phạt từ FIFA, sau khi bác kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) về vụ gian lận hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ, không đơn giản là một khoản tiền phạt khổng lồ và lệnh cấm thi đấu một năm.

Đó là chiếc “thẻ đỏ” về mặt đạo đức và quản lý, phá vỡ niềm tin của người hâm mộ bóng đá Malaysia.

Holgado vừa bị chấm dứt hợp đồng. Ảnh: Utusan

Việc FAM xem xét theo đuổi kiện tụng tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), trong khi nguy cơ bị xử thua các trận đấu đã sử dụng cầu thủ gian lận đang treo lơ lửng, tạo ra bầu không khí hỗn loạn.

Tổn thương này có thể đang bắt đầu len lỏi vào tâm lý toàn bộ nền bóng đá, làm lung lay niềm tin vào sự minh bạch và chuyên nghiệp của cơ quan điều hành.

Rodrigo Holgado, tác giả bàn thắng thứ hai vào lưới tuyển Việt Nam, trở thành người thứ hai trong nhóm 7 cầu thủ bị sa thải bởi America de Cali (CLB Colombia, nhưng vẫn được nhận lương theo thời hạn ký trước đó).

Thảm họa U17

Trong bối cảnh căng thẳng đó, U17 Malaysia – tương lai của nền bóng đá – lại giáng thêm một đòn đau điếng. Thất bại 0-11 trước U17 Croatia trong chuyến tập huấn đã khiến giới chuyên môn kinh hoàng.

Chuyên gia bóng đá Datuk Richard Scully yêu cầu HLV Javi Ribera phải giải thích rõ ràng, nhấn mạnh: “Kết quả này là không thể chấp nhận được. Đội trẻ của chúng ta chưa bao giờ thua đậm đến vậy”.

Richard đã truyền tải sự phẫn nộ của người hâm mộ, vốn đang bị dồn nén từ vụ bê bối của FAM.

Thảm bại này diễn ra ngay trước thềm vòng loại U17 Asian Cup, nơi Malaysia nằm bảng C cùng với chủ nhà Việt Nam, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Macau, Quần đảo Bắc Mariana...

Với 11 bàn thua, Tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim chỉ trích thẳng thắn: “Trận thua đáng xấu hổ là không thể chấp nhận được. Nó cho thấy sự phát triển của chúng ta đã thất bại, và mọi thứ phải được sửa chữa sớm”.

Không nói trực tiếp, nhưng ông Zulakbal có ý phê phán FAM, nhắm vào sự quản lý.

“Mục đích của chuyến tập huấn Croatia là gì nếu các cầu thủ chưa sẵn sàng thi đấu ở cấp độ này? Thất bại nặng nề trước một nhiệm vụ quan trọng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mọi thứ đang không được quản lý đúng đắn”.

Liệu tinh thần của các cầu thủ trẻ có bị ảnh hưởng bởi sự thất bại trong quản lý của FAM ở cấp độ đội tuyển?

“Chắc chắn, các cầu thủ có tâm lý tự ti sau trận thua kinh hoàng”, ông Zulakbal nhận định. Đây là trở ngại lớn nhất khi họ bước vào cuộc chiến ở vòng loại U17 châu Á.

U17 Malaysia thua nặng nề trong chuyến du đấu Croatia. Ảnh: FAM

Trong khi đó, tờ NST viết: “Nếu chuyến đi là để tích lũy kinh nghiệm, thì các cầu thủ trẻ nhận được rất nhiều, nhưng không theo khía cạnh tích cực mà mọi người nghĩ”.

Nghi vấn Jordan Mintah

Trong một diễn biến khác, tuyển Malaysia triệu tập tiền đạo Luqman Hakim để thay thế Jordan Mintah trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu với Nepal tại Vòng loại Asian Cup 2027 (18/11).

Thông báo chính thức từ FAM đưa ra lý do Mintah, tiền đạo 30 tuổi gốc Ghana vốn rất được kỳ vọng, rời đội là “yếu tố sức khỏe”.

Tuy nhiên, giới quan sát không khỏi đặt nghi vấn. Phải chăng đây là động thái thận trọng muộn màng của FAM sau vụ bê bối “thẻ đỏ”?

Mintah là cầu thủ nhập tịch gần nhất được triệu tập, và việc anh lỡ cơ hội ra mắt “Hổ Vàng” hồi tháng trước cũng vì những lý do tương tự (dù được triệu tập).

Trong bối cảnh FIFA đang quản lý rất nghiêm, FAM có thể không dám mạo hiểm sử dụng bất kỳ cầu thủ nhập tịch nào mà hồ sơ còn nghi vấn, dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Việc loại Mintah khỏi đội hình, ngay cả khi thực sự vì lý do sức khỏe, càng làm sâu sắc thêm cảm giác lo lắng và thiếu tin tưởng trong nội bộ đội tuyển.

Bóng đá Malaysia đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện: FAM mất niềm tin, đội trẻ thảm bại, và ĐTQG phải sống trong sự lo sợ về giấy tờ.

Thất bại 0-11 của U17 chỉ là triệu chứng rõ ràng nhất cho thấy sự yếu kém trong hệ thống đào tạo và quản lý đã kéo dài. FAM bỏ qua hệ thống trẻ, nhập tịch để chạy theo thành tích dẫn đến nhiều tổn thương.