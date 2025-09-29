Châu Ngọc Quang gặp chấn thương ở trận Ninh Bình làm khách trên sân của Hải Phòng tối 28/9, trong khuôn khổ vòng 5 LPBank V-League 2025/26. Cựu tiền vệ CLB HAGL không va chạm với ai. Anh phải rời sân vì đau sau 15 phút thi đấu.

Theo kết quả kiểm tra tại bệnh viện, Châu Ngọc Quang bị đứt dây chằng đầu gối phải. Anh sẽ được tiến hành phẫu thuật vào ngày 2/10. Sau ca phẫu thuật, dự kiến tiền vệ sinh nam 1996 phải nghỉ từ 6-8 tháng, thậm chí lâu hơn.

Châu Ngọc Quang trong màu áo CLB Ninh Bình. Ảnh: Đ.C

Như vậy, Châu Ngọc Quang có thể phải nghỉ hết mùa giải 2025/26, đồng thời vắng mặt ở tuyển Việt Nam tới hết chiến dịch vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đây không chỉ là tin dữ với CLB Ninh Bình mà còn với HLV Kim Sang Sik ở tuyển Việt Nam. Dưới triều đại của HLV người Hàn Quốc, Ngọc Quang thường xuyên được triệu tập trong mỗi lần tập trung ĐTQG, thậm chí anh còn được trao suất đá chính ở một số trận quan trọng.

Chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal (lượt đi ngày 9/10, lượt về ngày 14/10), HLV Kim Sang Sik dự kiến công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam trong tuần này.