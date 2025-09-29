Vòng 7 giải bóng đá nữ QG 2025:

Để giành lại ngôi đầu từ Hà Nội, nữ TPHCM I nhất định phải lấy được 3 điểm trước Phong Phú Hà Nam, ở trận đấu sớm nhất vòng 7 giải bóng đá nữ QG 2025.

Biết ý đồ của các nhà đương kim giữ cúp, HLV Khánh Thu chỉ đạo Hà Nam chơi chắn chắn bên phần sân nhà nhằm phong tỏa các pha hãm thành của đối phương.

Trận đấu giữa TPHCM I (áo đỏ và Hà Nam diễn ra dưới mặt sân sũng nước do ảnh hưởng trời mưa

Do ảnh hưởng của cơn bão Bualoi nên miền Bắc mấy ngày qua đổ mưa lớn, làm mặt sân sũng nước gây ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của 2 đội. Nhưng đó cũng có thể xem là thuận lợi cho Hà Nam trong việc ngăn chặn các đợt tận công của TPHCM I.

Và tuy lùi sâu đội hình nhưng Hà Nam cũng có vài pha lên bóng nguy hiểm. Đơn cử như tình huống lật bóng của Đinh Thị Duyên từ cánh trái ở trong hiệp 1 để Thanh Hiếu đánh đầu nhưng thủ môn của TP.HCM I là Ngọc Phượng đã xuất sắc cản phá.

Trong hiệp 2, TPHCM I tiếp tục nắm thế chủ động trên sân. Những điều chỉnh giữa giờ giúp cho đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi chơi sắc sảo hơn trong các pha hãm thành.

Đặc biệt, sự góp mặt của những chân sút giàu kinh nghiệm và mạnh mẽ như Huỳnh Như, K’Thủa đã khiến cho hàng thủ của PP Hà Nam phải hoạt động vất vả hơn.

K'Thủa (áo đỏ) là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp TPHCM I có được 3 điểm trước Hà Nam

Nhưng cũng phải đến phút 88, nữ TPHCM I mới làm được điều thiết yếu: bàn thắng. Từ một cú đá phạt, nữ tuyển thủ đa năng người dân tộc Cơ Ho - K'Thủa - cô còn là tuyển thủ Futsal Việt Nam), vào sân 11 phút trước đó, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Một trận thắng nhọc của TPHCM I trước Hà Nam, nhưng chừng đó cũng đủ để cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi giật lại vị trí đầu bảng từ tay Hà Nội, nhờ hơn 2 điểm.

Tuy nhiên, trật tự có thể được các cô gái Thủ đô sắp xếp lại, nếu họ thắng Thái Nguyên vào chiều mai (30/9).

KẾT QUẢ: PP Hà Nam - TP.HCM I: 0-1

LỊCH THI ĐẤU (NGÀY 30/9): TP.HCM II vs Than KSVN (15h30);

Hà Nội vs Thái Nguyên T&T (16h).