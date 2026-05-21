Sau nhiều năm chờ đợi, SpaceX đã chính thức nộp hồ sơ niêm yết (S-1), hé lộ bức tranh tài chính chi tiết nhất từ trước đến nay về đế chế không gian và công nghệ của Elon Musk.

Hồ sơ cho thấy một doanh nghiệp đang tăng trưởng thần tốc nhưng cũng đi kèm với những khoản chi khổng lồ và rủi ro vận hành không nhỏ.

SpaceX dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ) với mã chứng khoán SPCX. Với mục tiêu định giá gần 2.000 tỷ USD, SpaceX sẽ đứng chung hàng ngũ với những công ty giá trị nhất hành tinh.

Nếu thương vụ này thành công, khối tài sản của Musk sẽ bứt phá mạnh mẽ, đưa ông trở thành người đầu tiên sở hữu tài sản ròng chạm mốc 1.000 tỷ USD.

Năm 2025, SpaceX đạt doanh thu 18,6 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Động lực tăng trưởng chính đến từ Starlink, mạng lưới internet vệ tinh hiện đã đạt 10,3 triệu thuê bao trên toàn cầu (tăng gấp đôi sau một năm).

Tuy nhiên, hồ sơ cũng thừa nhận doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) đang có xu hướng giảm khi công ty mở rộng sang các thị trường có mức thu nhập thấp hơn bên ngoài Bắc Mỹ.

Đằng sau sự tăng trưởng là những con số chi tiêu gây sốc. SpaceX báo lỗ ròng 4,3 tỷ USD chỉ trong quý I/2026. Phần lớn nguồn lực được đổ vào Starship, hệ thống tên lửa thế hệ mới phục vụ tham vọng chinh phục Mặt Trăng và sao Hỏa.

Công ty cho biết đã chi khoảng 15 tỷ USD để phát triển Starship và một phiên bản nâng cấp dự kiến sẽ phóng ngay trong tuần này.

Đáng chú ý, SpaceX hiện không còn thuần túy là một công ty hàng không vũ trụ. Sau khi sáp nhập với xAI vào đầu năm nay, SpaceX hiện quản lý cả nền tảng chatbot AI Grok và mạng xã hội X.

Sự hiện diện của mảng AI đã mang lại nguồn thu mới khổng lồ. Anthropic vừa ký thỏa thuận trả cho SpaceX khoảng 1,25 tỷ USD mỗi tháng (tương đương 15 tỷ USD/năm) cho đến tháng 5/2029 để thuê năng lực điện toán đám mây từ các trung tâm dữ liệu siêu khổng lồ Colossus và Colossus II tại Tennessee và Mississippi.

Sau khi IPO, Elon Musk vẫn sẽ nắm quyền kiểm soát tuyệt đối với khoảng 85% quyền biểu quyết, đồng thời giữ cả ba chức vụ: CEO, Chủ tịch và Giám đốc Công nghệ (CTO).

Dù triển vọng kinh doanh tươi sáng, hồ sơ niêm yết cũng không né tránh những mặt tối. Về an toàn lao động, SpaceX đang đối mặt với các cáo buộc về an toàn tại các cơ sở ở Texas sau khi một công nhân tử vong do ngã giàn giáo và hàng trăm báo cáo chấn thương khác.

Liên quan đến AI, các cuộc điều tra đang nhắm vào nền tảng Grok vì nội dung giả mạo (deepfake), điều có thể dẫn đến các án phạt nặng từ cơ quan quản lý.

Thương vụ IPO của SpaceX dự kiến sẽ vượt qua kỷ lục của Saudi Aramco vào năm 2020. Các "ông lớn" tài chính như Goldman Sachs và Morgan Stanley đang dẫn dắt thương vụ lịch sử này.

(Theo Interesting Engineering)