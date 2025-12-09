“Dù nước chủ nhà đang phải trải qua nhiều khó khăn nhưng Thái Lan rất nỗ lực để tổ chức SEA Games 33. Đây là sự cố gắng rất lớn của phía bạn. Vì thế, trách nhiệm của các đoàn nói riêng và trách nhiệm của đoàn TTVN nói chung là phải góp phần cùng BTC Đại hội tổ chức thành công SEA Games 33”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Nói về sự chuẩn bị của đoàn TTVN tại SEA Games 33, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết công tác về y tế, chăm sóc sức khỏe cho VĐV được đặt lên hàng đầu. Theo đó, ngoài các bác sĩ phục vụ cho đội tuyển bóng đá, lần này thành phần đoàn có 19 bác sĩ đến từ Bệnh viện Thể thao Việt Nam, các trung tâm huấn luyện và đào tạo thể thao quốc gia.

Đây là lực lượng chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chấn thương và thể lực cho các VĐV trong suốt quá trình thi đấu tại Thái Lan trong thời gian diễn ra Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: S.N

“Đây là một khối lượng công việc rất lớn và vất vả đối với đội ngũ nhân viên y tế. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, với sự quan tâm của Nhà nước về chế độ, chính sách, đội ngũ nhân viên y tế thể thao sẽ có sự cải thiện. Từ đó, đội ngũ những người làm y tế thể thao phát triển, giúp chúng ta bắt kịp trình độ chuyên nghiệp của các nước trong khu vực, tiến tới tiệm cận đấu trường Asiad và Olympic”, ông Minh nói.

Về chuyên môn, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết, số bộ môn tham dự SEA Games được ứng dụng khoa học công nghệ, bao gồm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lập kế hoạch thi đấu, phân tích chiến thuật và triển khai vào thực tế.

Đoàn TTVN sẵn sàng cho những ngày thi đấu chính thức tại SEA Games 33. Ảnh: S.N

“Đặc biệt là những đội tuyển bóng đá và một số đội tuyển thể thao khác, chúng tôi đang phối hợp với các công ty trong nước để tiến hành áp dụng công nghệ AI phục vụ công tác huấn luyện, và tiến tới sẽ áp dụng cho tất cả các đội tuyển thể thao khi tham gia tập huấn và thi đấu”, người đứng đầu đoàn TTVN khẳng định.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh bày tỏ hy vọng việc được thi đấu, cọ xát với các đối thủ mạnh trong khu vực, đặc biệt là các VĐV của Thái Lan, Indonesia, Singapore, là cơ hội để VĐV Việt Nam cọ xát, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước rút ngắn khoảng cách và hướng tới những thành tích cao hơn tại Asiad và Olympic.