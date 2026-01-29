Theo đài RT, phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ hôm 28/1, Ngoại trưởng Rubio đã lên tiếng bảo vệ việc điều động lực lượng Washington ở Trung Đông như hiện nay.

Ảnh minh họa: Mansoor Ahmed Qureshi

“Tôi nghĩ việc duy trì một lực lượng sẵn sàng chiến đấu trong khu vực để có thể đáp trả và không nhất thiết sẽ xảy ra, nhưng nếu cần thiết có thể ngăn chặn trước cuộc tấn công nhằm vào hàng nghìn binh sĩ Mỹ và các cơ sở khác trong khu vực cũng như các đồng minh của chúng ta, là điều khôn ngoan và thận trọng”, ông Rubio nói, đồng thời bày tỏ hy vọng viễn cảnh xung đột quân sự sẽ không xảy ra.

Ngoại trưởng Mỹ đánh giá Iran “yếu hơn bao giờ hết”, nhưng cảnh báo Tehran đã tích lũy “hàng nghìn và hàng nghìn” tên lửa đạn đạo tầm xa. Ông Rubio thừa nhận bất kỳ triển vọng thay đổi chế độ nào ở Iran cũng sẽ “phức tạp hơn” so với Venezuela, nơi các lực lượng Mỹ đã thực hiện chiến dịch tấn công, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro để đưa đến New York truy tố hồi đầu tháng này.

Hãng thông tấn CNN hôm nay (29/1) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn, mới vào Iran sau khi các cuộc đàm phán sơ bộ giữa Washington - Tehran về việc hạn chế chương trình hạt nhân và sản xuất tên lửa đạn đạo của quốc gia Hồi giáo không đạt tiến triển.

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định các lực lượng vũ trang Tehran đã sẵn sàng “đặt ngón tay lên cò súng và ngay lập tức đáp trả bất kỳ sự gây hấn nào đối với lãnh thổ Iran”.

Cùng ngày 29/1, hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA trích dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ của Tehran quả quyết quân đội nước này đã sẵn sàng đáp trả bất kỳ kịch bản quân sự nào.

Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, phát ngôn viên của IRGC, tiết lộ các kế hoạch hành động chi tiết đã được vạch ra để chống lại “các động thái thù địch”, bao gồm cả hành động quân sự tiềm tàng. Ông Naeini cáo buộc Mỹ đang thực hiện “chiến tranh tâm lý” chống lại Tehran trong những ngày gần đây, trong đó Washington “đã dựa vào sự cưỡng ép và đe dọa để gieo rắc nỗi sợ hãi trong công chúng Iran”.

Trong khi đó, theo hãng tin Tasnim của Iran, quân đội nước này vừa tiếp nhận 1.000 máy bay không người lái (UAV) mới. Số UAV này đã được phân phát cho nhiều binh chủng Iran.

“Để đối phó với các mối đe dọa phía trước, quân đội phải duy trì và tăng cường các lợi thế chiến lược của mình để phản công nhanh chóng và đáp trả mạnh mẽ bất kỳ kẻ xâm lược nào”, Tư lệnh quân đội Amir Hatami nhấn mạnh.

Một số nước trong khu vực và quốc tế, bao gồm cả Nga đã kêu gọi Mỹ và Iran đối thoại để giảm căng thẳng. “Rõ ràng là tiềm năng đàm phán chưa cạn kiệt. Bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào cũng chỉ có thể tạo ra hỗn loạn trong khu vực và dẫn đến những hậu quả rất nguy hiểm”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với các phóng viên.