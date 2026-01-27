Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln. Ảnh: US Navy

Theo hãng tin Anadolu, Bộ Ngoại giao UAE ngày 26/1 ra tuyên bố nhấn mạnh nước này cam kết không hỗ trợ hậu cần cho bất kỳ hành động quân sự nào chống Iran. Bộ này cho biết, UAE tin “đối thoại, giảm leo thang, tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia là những nền tảng hiệu quả nhất để giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay”, đồng thời nhấn mạnh cách tiếp cận của nước này “trong việc giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp ngoại giao”.

UAE là một đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực. Theo hãng tin Al Jazeera, UAE có mối quan hệ phức tạp với Iran, vừa duy trì quan hệ thương mại mạnh mẽ, vừa ở vị thế đối đầu với quốc gia láng giềng bị cô lập này trong khu vực.

Truyền thông Mỹ cho biết, tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 3 tàu khu trục hộ tống ngày 26/1 đã tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Trung Đông. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vẫn đang xem xét tất cả các lựa chọn đối phó với Tehran, bao gồm cả hành động quân sự.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ lan khắp Iran hồi tháng trước do tình hình kinh tế ở quốc gia Hồi giáo ngày càng xấu đi. Các quan chức Iran cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ vấp phải phản ứng “nhanh chóng và toàn diện”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đang “theo dõi sát sao” các hành động của Israel và Mỹ trong khu vực. Tuần trước, Tư lệnh IRGC, Tướng Mohammad Pakpour khuyến cáo lực lượng của ông “sẵn sàng hơn bao giờ hết, tay đã đặt trên cò súng” khi các tàu chiến Mỹ tiến về khu vực. Tướng Pakpour cảnh báo Mỹ và Israel nên “tránh mọi tính toán sai lầm”.

Tháng 6/2025, với sự hậu thuẫn của Mỹ, Israel đã phát động một chiến dịch tấn công kéo dài 12 ngày chống Iran, dẫn đến các cuộc phản kích trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Tehran.