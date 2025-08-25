Trường Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh đợt bổ sung (nhận hồ sơ đến ngày 8/9) bằng ba phương thức: dựa trên kết quả học tập THPT; kết quả thi THPT năm 2025; và kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TPHCM cho các ngành sau:

Trường Đại học Công nghệ TPHCM nhận xét tuyển bổ sung đối với hai phương thức xét tuyển học bạ cho 61 ngành đào tạo từ mức điểm chuẩn đợt 1 trở lên. Thời gian nhận hồ sơ đến 10/9.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành xét tuyển bổ sung từ ngày 25/8 với mức điểm nhận hồ sơ tương đương mức điểm chuẩn đã công bố trước đó. Xét tuyển bổ sung trên 3 phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT và kết quả bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ngành Y khoa: điểm thi tốt nghiệp THPT từ 20,5; điểm học bạ từ 23; điểm đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM từ 650; điểm đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội từ 85.

Mức điểm nhận hồ sơ với ngành Răng - Hàm - Mặt lần lượt là 20,5; 23; 600; 75 điểm.

Ngành Dược học và Y học cổ truyền lần lượt là 19; 21; 570; 70. Ngoài ra để xét tuyển vào 4 ngành học trên, thí sinh cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên.

Mức điểm nhận hồ sơ các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng là 17; 19 điểm; 550; 70. Thí sinh cũng cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.

Các ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (chương trình chuẩn quốc tế) là 17 điểm xét tốt nghiệp và 18 điểm xét học bạ.

Các ngành còn lại là 15; 18 điểm; 550 và 70 điểm.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng xét bổ sung đến ngày 31/8 cho các ngành: Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm, Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Công nghệ tài chính, Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Anh, Nhật, Trung, Hàn; Quan hệ quốc tế, Công nghệ thông tin, Logistics, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ sinh học, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Tâm lý học, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Luật, Quản lý giáo dục, Việt Nam học. Mức nhận hồ sơ từ 15 đến 17 điểm.

Trường Đại học Văn Lang nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 31/8 vào 59 ngành đào tạo đại học hệ chính quy với 5 phương thức tuyển sinh: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ THPT; Xét điểm thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, Xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu, Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT).

Mức điểm nhận hồ sơ như sau:

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM xét tuyển học bạ THPT theo điểm học bạ năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn hoặc xét tuyển theo tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 đến ngày 31/8.

Điều kiện dự kiến để xét tuyển học bạ theo tổ hợp 3 môn lớp 12 là tổng điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển từ 18 trở lên.

Điều kiện dự kiến để xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 là điểm trung bình cả năm lớp 12x3 đạt từ 18 trở lên.

(Tiếp tục cập nhật)