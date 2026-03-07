Trường Đại học FPT sẽ đào tạo 5 chương trình gồm: AI Chip (Thiết kế vi mạch bán dẫn), AI Agent (Trợ lý AI), UAV (thiết bị bay không người lái), Data Science (Khoa học dữ liệu) và Cyber Security (An ninh mạng). Các chương trình nhằm góp phần giải bài toán nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Với hình thức đào tạo linh hoạt từ 12 đến 24 tháng, sinh viên sẽ được tiếp cận phương pháp giảng dạy tiên tiến Project-based Learning, đồng thời thực hành trên các thiết bị công nghệ hiện đại ngay tại Việt Nam và sở hữu chứng chỉ quốc tế có giá trị tại nhiều quốc gia.

Các chương trình dự kiến bắt đầu tuyển sinh từ tháng 3/2026 và được triển khai đồng loạt tại 5 thành phố trọng điểm gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Biên Hòa và Cần Thơ. Trong năm 2026, tổng quy mô tuyển sinh của 5 chương trình dự kiến đạt khoảng 1.000 sinh viên.

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT

Để triển khai các chương trình này, Trường Đại học FPT sẽ phối hợp với Jetking và Cranes Varsity (Ấn Độ). Jetking là tổ chức đào tạo công nghệ tại Ấn Độ với hơn 79 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần cứng, hạ tầng mạng và an ninh mạng, đào tạo theo mô hình thực hành gắn với triển khai hệ thống thực tế.

Trong khi đó, Cranes Varsity – đơn vị trực thuộc Cranes Software International – có thế mạnh trong đào tạo kỹ thuật nhúng, VLSI, UAV và khoa học dữ liệu, đồng thời hợp tác với nhiều doanh nghiệp công nghệ và tổ chức kỹ thuật quốc tế.

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT, cam kết không chỉ đào tạo mà còn tạo môi trường việc làm cho sinh viên, thông qua việc kết nối với mạng lưới doanh nghiệp đối tác của tập đoàn.

Ông Vipra Pandey - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học và công nghệ là ‘đột phá chiến lược hàng đầu’, và Nghị quyết số 59-NQ/TW kêu gọi chủ động hội nhập quốc tế như một ‘động lực chiến lược’ cho kỷ nguyên phát triển mới. Các chương trình đào tạo hoàn toàn phù hợp với tinh thần của các nghị quyết này.

Như vậy, đây là trường đại học đầu tiên thuộc khối dân sự và trường đại học thứ 2 ở Việt Nam tuyển sinh và đào tạo ngành UAV. Năm 2025, lần đầu Bộ Quốc phòng tuyển sinh chuyên ngành thiết bị bay không người lái, chỉ tiêu là 25 cho Trường Sĩ quan Không quân.