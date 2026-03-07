Mới đây, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Toán học.

Đại diện cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học của Viện đề xuất mô hình đào tạo tiến sĩ chất lượng cao nhằm xây dựng thế hệ kế cận đủ sức cạnh tranh quốc tế. Để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ Toán học tại Việt Nam đạt trình độ cạnh tranh quốc tế, chương trình sẽ huy động sự tham gia của các giáo sư hàng đầu từ nước ngoài kết hợp với đội ngũ giảng viên trong nước theo mô hình đồng hướng dẫn. Chương trình hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng thế hệ nhà khoa học kế cận có khả năng dẫn dắt Toán học Việt Nam phát triển bền vững.

GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán chia sẻ tại buổi ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: HUS

Hợp tác giữa VIASM và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ được triển khai cụ thể trong đào tạo, gồm:

Ở bậc cử nhân: Hỗ trợ tổ chức đào tạo chương trình cử nhân khoa học tài năng Toán học.

Ở bậc thạc sĩ: Triển khai các chương trình đào tạo thạc sĩ Toán ứng dụng.

Ở bậc tiến sĩ: Phối hợp tổ chức đào tạo tiến sĩ nhóm ngành Toán học với 6 chuyên ngành: Toán giải tích, Phương trình vi phân và tích phân, Đại số và lý thuyết số, Toán ứng dụng, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Cơ sở toán học cho tin học.

Cùng với đó, thu hút các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia giảng dạy cho các chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng, thạc sĩ và tiến sĩ nhóm ngành Toán học và hỗ trợ cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh tiếp cận môi trường học thuật toàn cầu.

Đại diện Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: HUS

Riêng Chương trình phối hợp tổ chức đào tạo tiến sĩ nhóm ngành Toán học, các nghiên cứu sinh khi tham gia sẽ học tập và nghiên cứu toàn thời gian tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và VIASM, được miễn học phí, cấp học bổng, hỗ trợ sinh hoạt phí (16,7 triệu đồng/tháng đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ; 12 triệu đồng/tháng đối với người chưa có bằng thạc sĩ); được hỗ trợ chi phí tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước; được tạo điều kiện cử đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

VIASM sẽ giới thiệu chuyên gia là những nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, giảng dạy các chuyên đề chuyên môn. Một số nhà khoa học đã nhận lời tham gia đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh từ khóa tuyển sinh năm 2026 gồm: GS Đào Hải Long (ĐH Kansas, Mỹ); GS Nguyễn Xuân Long (ĐH Michigan, Mỹ); GS Phan Thành Nam (ĐH Ludwig Maximilian München, Đức); GS Hà Huy Tài (ĐH Tulane, Mỹ); GS Nguyễn Trọng Toán (ĐH Pennsylvania, Mỹ); GS Ngô Đắc Tuấn (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp).

Sinh viên trúng tuyển Chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng được hỗ trợ toàn bộ học phí

Với Chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng, 2 bên thống nhất triển khai chuỗi bài giảng chuyên sâu do VIASM phụ trách mời giảng viên, hỗ trợ kinh phí cho Khoa Toán - Cơ - Tin học để tổ chức quản lý đào tạo chương trình. Cùng với đó, có cơ chế dành riêng cho sinh viên thuộc chương trình này. Cụ thể, toàn bộ sinh viên trúng tuyển Chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng (dự kiến tối đa 30 sinh viên) sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí. Trong đó, có 2 mức sinh hoạt phí dành cho sinh viên xuất sắc là 15 triệu/tháng và 7,5 triệu đồng/tháng. Những sinh viên được hỗ trợ mức sinh hoạt phí 15 triệu đồng/tháng sẽ do GS Ngô Bảo Châu và VIASM trực tiếp phỏng vấn tuyển chọn; các sinh viên còn lại sẽ tham gia một bài thi đánh giá để được nhận mức sinh hoạt phí 7,5 triệu đồng/tháng (dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2026).

Các nội dung hỗ trợ này thuộc Chương trình phát triển Toán học của VIASM với tài trợ của Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam (VIEF).