2h30 ngày 22/4, sân Bernabeu:

Buổi họp báo của Alvaro Arbeloa trước trận Alaves ở vòng 33 La Liga diễn ra khá phức tạp. Từ khi ông xuất hiện tại Allianz Arena đến sáng thứ Hai tại Valdebebas, 4 ngày dài đã trôi qua với vô vàn tin đồn, chỉ trích và suy đoán.

Phần lớn đều xoay quanh tên ông. Tình hình của Arbeloa rất phức tạp, gần như không thể vượt qua.

Real Madrid trải qua mùa giải thất bại. Ảnh: Diario AS

Nhưng Arbeloa đang tập trung, ít nhất là trước công chúng, vào 7 trận đấu còn lại của mùa giải Real Madrid.

Với khoảng cách 9 điểm kém Barcelona tại La Liga, đây dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Hôm nay, trong trận đấu với Alaves, ông và các cầu thủ sẽ phải đối mặt với phản ứng thực sự đầu tiên từ khán giả trên sân Bernabeu – chắc chắn sẽ rất nặng nề.

“Tôi bước ra đường và cảm nhận được niềm tự hào về sự hy sinh hôm thứ Tư. Tôi kỳ vọng sân Bernabeu sẽ tràn ngập không khí gia đình, đoàn kết và tự hào về màn trình diễn của họ”, Arbeloa cố tỏ ra lạc quan.

Ông đẩy vấn đề sang trọng tài khi được hỏi về khả năng xuất hiện những tiếng la ó trên khán đài: “Họ đã tước đi cơ hội giành vé vào bán kết của chúng tôi”.

Ở Allianz Arena, Eduardo Camavinga có pha bóng ngây thơ dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu, nên Real Madrid thua ngược Bayern Munich.

“Đó là sai lầm nghiêm trọng của trọng tài. Việc không biết cầu thủ nào đã nhận thẻ là một lỗi nghiêm trọng. Eduardo rất buồn vì cậu ấy hiểu rõ Real Madrid là như thế nào; cậu ấy đã ở đây nhiều năm và là một cầu thủ rất quan trọng”.

Bernabeu có thể sẽ la ó các ngôi sao. Ảnh: Diario AS

Arbeloa cũng bảo vệ tiền vệ người Pháp: “Eduardo có được sự tin tưởng của CLB, và hy vọng cậu ấy có thể gắn bó với chúng tôi thêm nhiều năm nữa”.

Dù vậy, rất khó có chuyện Arbeloa xếp Camavinga đá chính trước Alaves. Jude Bellingham sẽ đá cùng Tchouameni ở trung tâm hàng tiền vệ, với Fede Valverde và Arda Guler ở hai cánh.

Giữa áp lực từ khán đài, Real Madrid nhiều khả năng giành 3 điểm trước Alaves nhưng không mang nhiều ý nghĩa.

Lực lượng:

Real Madrid: Courtois, Rodrygo, Asencio chấn thương.

Alaves: Protesoni, Rebbach chấn thương; Garces bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Carvajal, Militao, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda Guler; Mbappe, Vinicius.

Alaves (5-3-2): Sivera; Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Yusi; Ibanez, Blanco, Guridi; Martinez, Boye.

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.