Chia sẻ với VietNamNet, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết điểm chuẩn của trường năm nay có thể tăng do hai nguyên nhân: số thí sinh dự thi theo tổ hợp B00 tăng và lượng thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên cũng nhiều hơn so với năm trước.

Cụ thể, ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) - tổ hợp xét tuyển chủ đạo của khối ngành Y Dược - có khoảng 47.200 thí sinh tham gia xét tuyển, tăng hơn 2.200 so với năm ngoái.

Trong đó, khoảng 839 thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên và 505 thí sinh đạt từ 28,5 điểm trở lên.

Điểm trung bình của tổ hợp B00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đạt 19,69, tăng 1,4 điểm so với năm ngoái. Điểm trung vị đạt 19,95, cao hơn 1,95 điểm, trong khi hình dạng phổ điểm cơ bản tương đồng với năm 2024.

Theo ông Tùng, nguồn tuyển của các trường khối ngành sức khỏe cũng tăng. Trong đó, ở khối B00, số thí sinh đạt ngưỡng từ 24-26 điểm cao hơn năm ngoái khoảng 30%. Số thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên cũng cao hơn 44-95%, tùy mức điểm.

“Về phân bố phổ điểm, chúng tôi thấy gần tương tự như năm 2024. Do đó, về cơ bản, điểm chuẩn năm nay sẽ sát với điểm chuẩn năm 2024 hơn năm 2025. Các mức điểm có thể tăng từ 0,5 đến 1,4 điểm (đối với các ngành sử dụng tổ hợp B00 làm tổ hợp gốc) so với năm ngoái, tùy từng ngành. Theo đó, mức tăng với tổ hợp A00 và D01 sẽ nhẹ hơn một chút so với B00”, ông Tùng nói.

PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội dự đoán về điểm chuẩn năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Tùng cho hay, theo kế hoạch, trước ngày 8/7, Bộ GD-ĐT sẽ họp để chốt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển) của các ngành đào tạo lĩnh vực sức khỏe. Đến ngày 10/7, Trường ĐH Y Hà Nội sẽ công bố điểm sàn trên cơ sở ngưỡng điểm của Bộ GD-ĐT xác định.

Năm 2026, Trường ĐH Y Hà Nội tuyển 2.150 chỉ tiêu, tăng so với năm ngoái.

Các phương thức xét tuyển của trường năm nay gồm: Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Đây là cũng là năm đầu tiên trường này xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, song chỉ áp dụng cho các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội.

Về tổ hợp xét tuyển, trường xét 6 tổ hợp, gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), D07 (Toán, Hóa, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D10 (Toán, Địa, Anh).

Nhà trường cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có các chứng chỉ quốc tế từ 0,75-1,5 điểm, với IELTS từ 5.5.

Về mức học phí, Trường ĐH Y Hà Nội dự kiến dao động 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái. Trong đó, ngành Răng Hàm Mặt có mức học phí cao nhất.

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