Chiếc Black Hawk của Lục quân Mỹ bị rơi ở sườn phía đông núi Thorodin thuộc hạt Gilpin, phía tây Denver và gần công viên Golden Gate Canyon của bang Colorado hôm 25/8. Trên trực thăng thời điểm đó có 4 người, nhưng không có báo cáo về thương tích. Nhà chức trách sau đó thông tin cả 4 thành viên phi hành đoàn đã may mắn thoát nạn an toàn.

Theo đài RT, các đội cứu hộ không phát hiện rò rỉ nhiên liệu hay hỏa hoạn và cho biết không có nguy cơ nào đối với cộng đồng xung quanh.

Hiện trường rơi trực thăng Black Hawk của Lục quân Mỹ ở Colorado ngày 25/8. Video: RT

Các đoạn phim và hình ảnh ghi từ trên cao tại hiện trường cho thấy chiếc Black Hawk nằm ở tư thế thẳng đứng giữa những tán cây, với phần cánh quạt bị hư hại nặng nề. Trực thăng gặp nạn đã cất cánh từ căn cứ Fort Campbell ở bang Kentucky và thuộc biên chế Trung đoàn Hàng không tác chiến đặc biệt số 160 tinh nhuệ của Lục quân Mỹ.

Lục quân Mỹ mô tả vụ việc là một "sự cố hàng không" trong quá trình huấn luyện thường quy và cho biết đang tiến hành điều tra. Cũng chính đơn vị này từng gặp một vụ tai nạn chết người vào tháng 9 năm ngoái, khi một chiếc MH-60M Black Hawk rơi trong lúc huấn luyện ban đêm gần hồ Summit ở bang Washington, khiến cả 4 binh sĩ trên máy bay thiệt mạng.

Một tai nạn nghiêm trọng hơn nhiều liên quan đến trực thăng Black Hawk đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận vào ngày 29/1/2025, khi một chiếc UH-60L Black Hawk của Lục quân Mỹ va chạm với máy bay chở khách mang số hiệu 5342 của hãng hàng không American Airlines đang tiếp cận sân bay quốc gia Ronald Reagan ở Washington. Cả hai máy bay đều lao xuống sông Potomac, khiến toàn bộ 64 người trên máy bay chở khách và cả 3 binh sĩ trên trực thăng thiệt mạng.

Vụ tai nạn hàng không chết chóc nhất tại Mỹ kể từ năm 2001 đó đã dẫn đến việc Washington tăng cường giám sát các hoạt động trực thăng quân sự và vấn đề an toàn hàng không. Các số liệu nội bộ do Lầu Năm Góc cung cấp cho Quốc hội Mỹ năm ngoái hé lộ tỷ lệ các sự cố loại A, mức độ nghiêm trọng nhất trong phân loại tai nạn hàng không của quân đội, đã tăng 55% trong giai đoạn 2020 - 2024.

Các dữ liệu gần đây hơn của Lục quân Mỹ cho thấy vấn đề trên vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đài CNN ngày 24/8 đưa tin các trực thăng tấn công AH-64 Apache của quân chủng này đang gặp tai nạn với tần suất cao kỷ lục, khi ghi nhận 5 sự cố bay loại A tính đến thời điểm hiện tại của năm tài khóa 2026.

Dựa trên dữ liệu an toàn nội bộ và số liệu về giờ bay do Lục quân Mỹ cung cấp, CNN đã tính toán ra tỷ lệ khoảng 6,24 vụ tai nạn nghiêm trọng trên mỗi 100.000 giờ bay của các trực thăng tấn công thuộc quân chủng này.