Theo trang tin quân sự TWZ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mới đây đã xác nhận việc USV Corsair giải cứu thành công 2 thành viên phi hành đoàn của trực thăng AH-64 Apache bị rơi gần eo biển Hormuz vào ngày 8/6.

Các nguồn tin quân sự tiết lộ trực thăng Apache bị rơi do va chạm với máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136 của quân đội Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cũng khẳng định trực thăng của nước này đã bị các lực lượng Tehran tấn công, đồng thời ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành không kích đáp trả.

USV Corsair là phương tiện giải cứu 2 phi công Mỹ trong vụ rơi trực thăng Apache. Ảnh: Saronic

"USV Corsair tham gia chiến dịch giải cứu là phương tiện do Lực lượng Đặc nhiệm số 59 thuộc Hạm đội 5 vận hành. Đơn vị này đã bắt đầu triển khai các phương tiện không người lái mặt nước trên thực địa kể từ tháng 3. Chiếc Corsair đã tìm kiếm, sau đó đưa 2 phi công của Apache lên tàu và mang họ đến một vị trí chỉ định. Từ đây, 2 phi công đã được trực thăng cứu hộ đưa đến nơi an toàn", phát ngôn viên CENTCOM Tim Hawkins cho biết.

Toàn cảnh USV Corsair. Ảnh: Saronic

USV Corsair là sản phẩm của công ty Saronic. Hợp đồng của công ty này với hải quân Mỹ có giá trị khoảng 392 triệu USD.

USV Corsair dài khoảng 7,3m, có vẻ ngoài tương tự một xuồng cao tốc. Corsair có thể đạt tốc độ lên tới 65 km/h, tải trọng tối đa 450kg, tầm hoạt động tối đa 1.850km.

Nhờ công nghệ cảm biến hiện đại và hệ thống điều hướng tự hành, Corsair có thể vận hành hoàn toàn tự động hoặc điều khiển từ xa khi cần thiết. USV này được thiết kế cho các nhiệm vụ như trinh sát, tuần tra hàng hải, hỗ trợ tác chiến phân tán và tìm kiếm cứu nạn.

Theo giới quan sát, việc sử dụng USV để trực tiếp giải cứu những người gặp nạn có thể mở ra hướng tiếp cận mới cho các chiến dịch cứu hộ trên biển trong tương lai, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ giao tranh cao.