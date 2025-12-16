Các bác sĩ Khoa Phụ ngoại - Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng - một ca bệnh hiếm gặp ở lứa tuổi vị thành niên.

Theo BSCKII Trịnh Công Doanh, Trưởng khoa Phụ ngoại - Kế hoạch hóa gia đình, đây là trường hợp đặc biệt, đòi hỏi chuyên môn sâu và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Ca phẫu thuật được tiến hành an toàn, các bác sĩ đã loại bỏ hoàn toàn khối u, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo tồn chức năng sinh sản cho bệnh nhi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài sau điều trị. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi và điều trị theo phác đồ tại khoa. Hiện tại, trẻ đã ổn định, tinh thần lạc quan và được xuất viện.

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Doanh cho biết: “Ca bệnh không chỉ hiếm gặp ở độ tuổi rất trẻ mà còn đặt ra yêu cầu cao trong việc vừa điều trị triệt để ung thư vừa bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho bệnh nhi. Thành công của ca phẫu thuật đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý ung thư phụ khoa ở lứa tuổi vị thành niên của bệnh viện”.

Ung thư buồng trứng là một trong những loại ung thư phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, chỉ đứng sau ung thư cổ tử cung. Bệnh thường gặp ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh, tuy nhiên trong một số trường hợp hiếm, vẫn có thể xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Nguyên nhân chính xác gây ung thư buồng trứng hiện vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, nhiều yếu tố nguy cơ được ghi nhận có thể làm gia tăng khả năng mắc bệnh như tuổi tác, béo phì hoặc thừa cân, hút thuốc lá, sinh con muộn hoặc không sinh con, tiền sử ung thư vú, tiền sử gia đình có người mắc ung thư buồng trứng, ung thư vú hoặc ung thư đại trực tràng cũng như các hội chứng ung thư di truyền.

Theo thống kê, khoảng 1 trong 4 trường hợp ung thư buồng trứng có liên quan đến yếu tố di truyền. Người bệnh có thể thừa hưởng gene đột biến từ một hoặc cả hai bên bố mẹ. Trong đó, các gene phổ biến nhất là BRCA1 và BRCA2. Ngoài ra, một số biến dị di truyền ở các gene khác cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ở phụ nữ trẻ, các dạng ung thư buồng trứng thường gặp có đặc điểm khác so với người lớn tuổi. Khối u giới hạn thường phát triển chậm, chủ yếu điều trị bằng phẫu thuật. Khối u tế bào mầm bắt nguồn từ tế bào trứng, có thể cần cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ buồng trứng bị ảnh hưởng, kết hợp hóa trị. Các khối u tế bào hạt, u Sertoli-Leydig hoặc khối u mô đệm - dây sinh dục là những dạng rất hiếm, thường được phát hiện sớm và điều trị chủ yếu bằng phẫu thuật, tùy từng trường hợp có thể cần thêm hóa trị.

Sau trường hợp bệnh nhi 14 tuổi, bác sĩ Doanh khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường ở trẻ, đặc biệt là các biểu hiện vùng bụng - chậu. Việc đưa trẻ đi khám sớm khi có triệu chứng nghi ngờ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và điều trị kịp thời, giúp nâng cao cơ hội hồi phục.