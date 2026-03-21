Ngày 21/3, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Công an xã Ninh Cường vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn hoàn tất thủ tục trả lại gần 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Gia đình em Nguyễn Thị Trúc Q. trao trả gần 500 triệu đồng cho anh Phùng Văn H. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an xã Ninh Cường tiếp nhận trình báo của gia đình em Nguyễn Thị Trúc Q. về việc tài khoản ngân hàng của em bất ngờ nhận số tiền gần 500 triệu đồng từ một số tài khoản lạ. Do không xác định được người chuyển cũng như cách thức hoàn trả, em Q. cùng gia đình đã chủ động đến cơ quan công an nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ninh Cường đã phối hợp với các đơn vị chức năng và ngân hàng để xác minh, làm rõ nguồn tiền, đồng thời hỗ trợ các thủ tục cần thiết để trao trả lại cho người chuyển nhầm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người chuyển khoản nhầm là anh Phùng Văn H. (SN 1982, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh).

Công an xã Ninh Cường đã mời anh H. đến trụ sở để hoàn tất các thủ tục, nhận lại đầy đủ số tiền đã chuyển nhầm.