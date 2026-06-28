Thiếu tướng Phạm Hải Châu - Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - cho biết lực lượng tham gia hỗ trợ Venezuela khắc phục thảm họa động đất gồm 82 thành viên (26 sĩ quan, 56 quân nhân chuyên nghiệp), chia thành 4 bộ phận.

Cụ thể, bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 11 người do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn - làm trưởng đoàn công tác. Các phó trưởng đoàn là Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh - Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Đại tá Mạc Đức Trọng - Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương bắt tay, động viên từng cán bộ, chiến sĩ trước ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ

Một số chiến sĩ lần đầu thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn xa Tổ quốc được Đại tướng ân cần dặn dò, động viên

Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh gồm 31 người (5 sĩ quan, 26 quân nhân chuyên nghiệp) cùng trang thiết bị gồm bộ dò tìm nạn nhân trong đống đổ nát, banh cắt, kê kích, khoan cắt bê tông và một số trang thiết bị khác.

Đội Quân y gồm 30 người (9 sĩ quan, 21 quân nhân chuyên nghiệp) cùng đầy đủ thiết bị y tế, thuốc, vật tư bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, trong đó có lực lượng của Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật).

Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gồm 10 người (1 sĩ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp) và sử dụng 8 chó nghiệp vụ.

Trang thiết bị, hàng hóa mang theo dự kiến khoảng 88 tấn, gồm cả trang thiết bị làm nhiệm vụ và hỗ trợ Venezuela. Trong đó, hàng hóa được dùng để hỗ trợ và làm nhiệm vụ có 50 tấn lương khô, 1.600 bộ nhà bạt và 15 máy phát điện được bao gói trong 628 kiện.

Hiện nay, các cơ quan đang tích cực phối hợp với hãng hàng không để có chuyến bay sớm nhất đưa đoàn công tác đi thực hiện nhiệm vụ. Tổng thời gian bay dự kiến đến sân bay Maiquetia khoảng 24 giờ.

Các lực lượng quân y, biên phòng, công binh chuẩn bị cho ngày lên đường

Đoàn công tác cơ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật chất hậu cần kỹ thuật sẽ từ sân bay Nội Bài đến sân bay Maiquetia (cách Thủ đô Caracas khoảng 40km) bằng máy bay hàng không dân dụng. Sau đó, đội cứu hộ tiếp tục cơ động từ sân bay Maiquetia đến thành phố Caracas (nơi thực hiện nhiệm vụ) bằng ô tô.

Tại Venezuela, đoàn công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela và các cơ quan chức năng của bạn để xác định địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela khoảng 20 ngày.

"Tướng quân tại ngoại" trong xử lý tình huống

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Nhiệm vụ này còn góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu cũng như khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu giao nhiệm vụ

Đây là lần thứ 4 Quân đội Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong số này, nhiều quân nhân đã tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và 2025, để lại những dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế đối với đất nước, con người Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chuẩn bị đầy đủ, chu đáo mọi mặt công tác cả về lực lượng, tinh thần, tổ chức, con người lẫn trang thiết bị, hậu cần... để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Đại tướng yêu cầu đoàn công tác quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lưu ý toàn bộ lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất phải xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nguy hiểm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam cũng như các lực lượng quốc tế, chính quyền, nhân dân nước sở tại.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ cứu hộ động đất tại Venezuela

Đội cứu hộ chủ động giúp nhân dân nước sở tại trong điều kiện cho phép; chú trọng bảo đảm kỷ luật, an toàn về người và trang bị; chấp hành quy định pháp luật của nước sở tại và khu vực địa phương.

Các quân nhân cần phát huy tốt truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, kết hợp tuyên truyền bằng các hành động cụ thể để nâng cao hình ảnh, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân Venezuela.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần "tướng quân tại ngoại", các lãnh đạo chỉ huy chủ động bàn bạc, thống nhất giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo.

"Trong những tình huống cụ thể, người chỉ huy phải hội ý và quyết định phương án tối ưu nhất để xử lý mà không cần chờ báo cáo xin ý kiến từng việc, vì cứu được sớm một phút có thể cứu được một mạng người. Người chỉ huy phải quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình..." - Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ.

Ông yêu cầu các cơ quan tiếp tục làm việc với đơn vị hàng không để có thể đi sớm hơn, thậm chí là ngay trong đêm nay, vì đang trong "giờ vàng" để tìm kiếm người sống sót.

Tại hội nghị, thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan, hứa sẽ đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Ngày 24/6, tại Venezuela đã xảy ra trận động đất kép, mạnh nhất trong hơn 120 năm qua ở quốc gia này, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Tính đến nay, số người thiệt mạng đã tăng lên tới hơn 1.400 người, có hơn 3.300 người bị thương và hàng chục vạn người bị mất tích. Các tổ chức quốc tế ước tính số người chết có thể tiếp tục tăng và còn nhiều người mất tích.