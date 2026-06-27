Theo báo New York Post, Bộ Tư lệnh miền nam của Mỹ (SOUTHCOM) hôm 26/6 đã công bố một số hình ảnh về các thiết bị tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng đang được chất lên khoang hàng của vận tải cơ C-17 Globemaster. Dự kiến, máy bay vận tải chở lô thiết bị trên sẽ lên đường đến Venezuela để tham gia các nỗ lực cứu hộ và tái thiết sau thảm họa động đất kép khiến hơn 900 người thiệt mạng và hàng nghìn nạn nhân khác bị thương ở quốc gia Nam Mỹ.

Hàng hóa chất trên khoang của vận tải cơ C-17 của Mỹ. Ảnh: SOUTHCOM

“Chúng tôi đang thực hiện các hoạt động cứu trợ của chính quyền Mỹ ở Venezuela sau khi động đất tàn phá quốc gia này trong ngày 24/6/2026”, SOUTHCOM thông báo.

Cùng ngày, đài RT đưa tin Brazil đã cử 2 máy bay KC-390 Millennium chở theo 9 tấn hàng viện trợ, 36 lính cứu hỏa cùng 9 kỹ thuật viên dân sự tới tham gia nhiệm vụ hỗ trợ khẩn cấp ở Venezuela.

Hàng hóa chất lên máy bay KC-390 Millennium của Brazil để vận chuyển đến Venezuela. Video: RT

Trong thông cáo hôm 26/6, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tiết lộ quốc gia này sẽ cử tổng cộng 6 máy bay vận tải làm nhiệm vụ nhân đạo “hỗ trợ những người anh em Venezuela” khắc phục thảm họa động đất.

“Máy bay thứ 2 trong 6 chiếc đã có mặt tại Venezuela, trong khi máy bay thứ 3 chở theo nhiều máy móc, thiết bị và hàng hỗ trợ đang trên đường đến đó… Cầu Chúa phù hộ cho Venezuela và những nhân viên cứu hộ tham gia nhiệm vụ lần này”, ông Bukele viết trên mạng xã hội X.

Video: Nayib Bukele/RT

Theo số liệu từ chính quyền Venezuela, tính tới hết ngày 26/6, thảm họa động đất kép đã khiến ít nhất 920 người thiệt mạng và hơn 3.360 người bị thương.