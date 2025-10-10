Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã công bố và trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trần Đức Thuận, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa 15.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Thiếu tướng Trần Đức Thuận. Ảnh: Quốc hội

Trao nghị quyết và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Thiếu tướng Trần Đức Thuận là cán bộ sĩ quan Quân đội biệt phái, được đào tạo bài bản.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận có bề dày kinh nghiệm công tác, đã kinh qua ở nhiều vị trí: Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 4; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương; Ủy viên Thường trực, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Ở mỗi cương vị công tác, Thiếu tướng Trần Đức Thuận đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện được trình độ chuyên môn, năng lực và bản lĩnh chính trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc Thiếu tướng Trần Đức Thuận được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thiếu tướng Trần Đức Thuận tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, kinh nghiệm công tác, đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận khẳng định, luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; giữ vững bản lĩnh người sĩ quan QĐND Việt Nam - đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Ông khẳng định sẽ luôn không ngừng học hỏi, phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, cùng tập thể Ủy ban để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Đức Thuận sinh năm 1968, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật. Ông là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới làm Chủ nhiệm.

Ủy ban có 6 Phó Chủ nhiệm gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, ông Đôn Tuấn Phong, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Thiếu tướng Trần Đức Thuận.