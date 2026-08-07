Hỗ trợ hệ tiêu hóa Đu đủ là nguồn cung cấp chất xơ khá tốt hỗ trợ nhu động ruột, với khoảng 2,5g chất xơ trong 145g quả. Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ, nhu cầu chất xơ mỗi ngày của người trưởng thành dao động từ 25-38g. Loại quả này còn chứa papain - một enzyme có khả năng phân hủy protein, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Nhờ đó, đu đủ có thể góp phần ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng của trào ngược axit.

Tăng cường hệ miễn dịch 145g đu đủ đã đáp ứng gần đủ nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Dưỡng chất này cũng góp phần tăng khả năng chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng và bệnh tật. Đu đủ là loại quả dân dã, đem lại nhiều lợi ích.

Bảo vệ sức khỏe đôi mắt Đu đủ chứa nhiều lycopene, lutein và zeaxanthin - những hợp chất có lợi cho thị lực. Lycopene giúp hạn chế tình trạng viêm và stress oxy hóa tại các mô của mắt, từ đó có thể làm chậm quá trình hình thành và tiến triển của bệnh đục thủy tinh thể. Trong khi đó, lutein và zeaxanthin tích lũy trong võng mạc, góp phần cải thiện thị lực và làm chậm sự xuất hiện của các bệnh về mắt. Hai hợp chất này còn tăng độ nhạy tương phản, giảm chói khi nhìn, hấp thụ và lọc bớt ánh sáng xanh có hại.

Giảm viêm trong cơ thể Vitamin C cùng với lycopene, lutein và zeaxanthin trong đu đủ đều là những chất chống oxy hóa mạnh. Chúng giúp trung hòa các gốc tự do - tác nhân có thể gây tổn thương tế bào và ADN, dẫn đến tình trạng viêm trong cơ thể. Viêm kéo dài hoặc stress oxy hóa có liên quan đến nhiều bệnh lý như Alzheimer, viêm khớp, khí phế thũng, bệnh tim và lão hóa sớm.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, đu đủ chứa nhiều vitamin A, C, E cùng lycopene - các chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ tim. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ trong đu đủ có thể góp phần giảm cholesterol khi kết hợp với chế độ ăn lành mạnh. Loại quả này cũng giàu kali, khoáng chất điều hòa lượng natri trong cơ thể và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.