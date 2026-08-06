Hỗ trợ chức năng thận

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, dưa hấu chứa khoảng 90-92% nước, là một trong những loại trái cây bổ sung nước hiệu quả. Việc ăn dưa hấu hằng ngày góp phần tăng lượng chất lỏng nạp vào cơ thể, từ đó hỗ trợ duy trì trạng thái đủ nước.

Cung cấp đủ nước giúp thận thực hiện tốt chức năng lọc máu và tạo nước tiểu - hai hoạt động quan trọng để duy trì sức khỏe của cơ quan này. Nhờ hàm lượng nước cao, dưa hấu còn có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, góp phần duy trì sự cân bằng dịch và điện giải.

Dưa hấu là thực phẩm giải nhiệt tốt vào mùa hè nhưng người có bệnh thận cần thận trọng. Ảnh: Ban Mai

Có thể hạ huyết áp

Tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn. Dưa hấu chứa L-citrulline, một axit amin được chuyển hóa thành L-arginine. Hai hợp chất này là tiền chất tạo nitric oxide, giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và góp phần hạ huyết áp.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan đăng trên Cambridge Press, bổ sung dưa hấu giảm đáng kể huyết áp tâm thu. Do tăng huyết áp có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận - nơi đảm nhiệm chức năng lọc máu - việc kiểm soát huyết áp tốt hơn có thể gián tiếp bảo vệ chức năng thận.

Giảm stress oxy hóa

Dưa hấu cung cấp lycopene, vitamin C, carotenoid và nhiều hợp chất hoạt tính sinh học có đặc tính chống oxy hóa, hạn chế stress oxy hóa.

Stress oxy hóa là một yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và bệnh thận mạn. Tuy nhiên, các thử nghiệm lâm sàng hiện chưa chứng minh việc ăn dưa hấu có thể trực tiếp ngăn ngừa bệnh thận.

Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy flavonoid có thể hỗ trợ hệ thống chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể, thay vì chỉ trung hòa các gốc tự do. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để xác nhận tác dụng này.

Có thể gây hại cho người suy thận

Mặc dù không được xếp vào nhóm trái cây giàu kali, dưa hấu vẫn có liên quan đến tình trạng tăng kali máu.

Khoảng 155g dưa hấu chứa 174mg kali. Với người có thận khỏe mạnh, lượng kali này thường được đào thải hiệu quả. Ngược lại, người có chức năng thận suy giảm có thể gặp khó khăn trong việc loại bỏ kali dư thừa.

Người mắc bệnh thận mạn từ mức độ trung bình đến nặng hoặc đang chạy thận nhân tạo nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn dưa hấu mỗi ngày. Họ có thể cần hạn chế kali vì thận bị tổn thương không thể đào thải khoáng chất này hiệu quả, làm tăng nguy cơ tăng kali máu. Tình trạng trên có thể gây yếu cơ, rối loạn nhịp tim và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng tim.

Những người đang dùng các thuốc làm tăng kali máu, đặc biệt khi chức năng thận suy giảm, cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn dưa hấu thường xuyên.