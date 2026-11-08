Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b mang theo một tàu vũ trụ phục vụ mục đích quân sự từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk.

Nga phóng tàu vũ trụ lên quỹ đạo. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/11 cho biết quá trình phóng tên lửa và tàu vũ trụ lên quỹ đạo diễn ra suôn sẻ. Cơ quan này thông tin thêm: “Vào thời điểm đã định, tàu vũ trụ được đưa vào quỹ đạo mục tiêu và chịu sự kiểm soát của các hệ thống thuộc Lực lượng Vũ trụ trên mặt đất”. Các hệ thống trên tàu cũng hoạt động bình thường.

Khoảnh khắc tên lửa mang tàu vũ trụ rời bệ phóng. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Vụ phóng tạo ra hiện tượng “sứa không gian” ngoạn mục trên bầu trời Cộng hòa Komi thuộc Nga. Người dân tại đây đã ghi lại hình ảnh một vệt sáng rực rỡ lan rộng thành những dải trong mờ trên bầu trời đêm. Hiện tượng này thường xuất hiện vào thời điểm động cơ tầng thứ nhất của tên lửa đốt cháy hết nhiên liệu, quy trình tách tầng diễn ra và động cơ tầng thứ hai được kích hoạt. Khi đó, luồng khí thải ở độ cao lớn được ánh sáng Mặt trời chiếu sáng, trong khi những người quan sát dưới mặt đất đã chìm vào bóng tối.

Bộ Quốc phòng Nga không công bố loại tàu vũ trụ hay sứ mệnh của nó. Tuy nhiên, tên lửa đẩy hạng trung Soyuz-2.1b thường được sử dụng để đưa các vệ tinh định vị GLONASS, vệ tinh trinh sát điện tử Liana và hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo Tundra lên quỹ đạo.

Đầu năm nay, sân bay vũ trụ Plesetsk từng đối mặt với một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Bakanov cho hay Kiev đã tìm cách phá hoại một vụ phóng vệ tinh Internet băng thông rộng của Nga hồi tháng 3 nhưng không thành công.