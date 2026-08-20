VETC, Viettel Money dừng chính sách thu phí 6.600 đồng

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC vừa thông báo tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ ví VETC sau khi nhận được nhiều ý kiến phản ánh từ khách hàng và cộng đồng.

VETC thừa nhận quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách phí chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng, đồng thời chưa tạo được trải nghiệm tốt và sự đồng thuận của khách hàng.

“VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn”, doanh nghiệp cho biết.

Cùng thời điểm, Viettel Money thông báo dừng chính sách thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng.

Theo đó, Viettel Money quyết định dừng thu 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp.

Động thái này được đưa ra sau khi Viettel Money ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của khách hàng liên quan đến chính sách phí xử lý giao dịch qua trạm.

Hai chị em tử vong nghi uống nhầm thuốc diệt chuột, bé nhỏ nhất 18 tháng tuổi

Tối 19/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Nghi Lộc cho biết lực lượng công an đang xác minh vụ việc hai bé gái tử vong. Hai nạn nhân là Hoàng An N. (SN 2023) và Hoàng Ngọc L. (SN 2025), cùng trú tại xã Nghi Lộc.

Theo thông tin từ người thân nạn nhân cho biết khoảng 19h ngày 18/8, hai bé gái được mẹ đưa đến nhà một người bạn ở thị trấn Quán Hành (cũ), tỉnh Nghệ An để chơi. Đến khoảng 2h ngày 19/8, hai bé gái xuất hiện triệu chứng nôn mửa và được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đến khoảng 13h30 ngày 19/8, cả hai bé đã tử vong dù được các bác sĩ cấp cứu. Cũng theo người thân của hai bé gái, hoàn cảnh gia đình hai cháu vô cùng khó khăn. Theo người thân, khi mẹ đưa hai con gái đến nhà một người bạn chơi, trong lúc người mẹ ngồi ăn cơm, hai bé được cho là đã uống nhầm thuốc diệt chuột.

Hà Nội di chuyển tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” bên hồ Hoàn Kiếm, trong khuôn viên đền Bà Kiệu sẽ được di chuyển về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô trước ngày 30/9.

Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ Nguyễn Doãn Văn, Giám đốc Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội, xác nhận Hà Nội đã có chủ trương di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích quốc gia đền Bà Kiệu.

Đây là một phần trong kế hoạch quy hoạch, chỉnh trang và phát huy giá trị không gian phía đông hồ Hoàn Kiếm, nhằm bảo đảm sự hài hòa về cảnh quan, không gian văn hóa, lịch sử khu vực này.

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Vịnh Bắc Bộ, khả năng mạnh lên thành bão số 4

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) đang di chuyển về phía Tây Tây Bắc, dự báo đi vào Vịnh Bắc Bộ trong 24 giờ tới và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10 km/h, đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 21/8, tâm bão trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ. Nếu mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão số 4 trên Biển Đông trong năm nay.