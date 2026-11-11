Xã miền núi ở Đà Nẵng khẩn cấp sơ tán dân; thông tin mới nhất vụ phát hiện sọ người sau trường Đại học ở TPHCM;... là các tin tức thời sự đáng chú ý sáng ngày 11/11/2026.

Xã miền núi ở Đà Nẵng khẩn cấp sơ tán dân

Mưa lớn tại các xã miền núi Đà Nẵng làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Tại xã Trà Leng, chính quyền đã khẩn cấp sơ tán 13 người khỏi khu vực nguy hiểm.

Bùn đất tràn vào nhà dân do mưa lớn. Ảnh: T.L

Sáng 10/11, trao đổi với PV Thời sự báo VietNamNet, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng), xác nhận địa phương đã sơ tán khẩn cấp 3 hộ dân với 13 nhân khẩu tại làng Tak Quá, thôn Trà Dơn đến nơi an toàn. Các hộ dân này có nhà nằm sát khu vực đồi có nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Theo ông Nghĩa, mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn. Qua kiểm tra sơ bộ, một số tuyến giao thông đã xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, đặc biệt tại tuyến ông Tuấn - ông Hành, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chính quyền xã Trà Leng đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Địa phương khuyến cáo người dân sống gần đồi núi, taluy cao, ven suối nâng cao cảnh giác, chú ý các dấu hiệu bất thường như nứt đất, sạt trượt; hạn chế đi qua những tuyến đường có nguy cơ sạt lở và chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Vụ phát hiện sọ người sau trường đại học: Xác định được giới tính, độ tuổi nạn nhân

Ngày 10/11, Công an TPHCM vẫn đang phối hợp với Công an phường Linh Xuân xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân tử vong trong vụ phát hiện sọ người phía sau một trường đại học trên địa bàn.

Công an phong tỏa một đoạn đường Lương Văn Can để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: L.A

Qua kiểm tra, công an không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu xác định phần sọ và các mảnh xương thu giữ được là của một người đàn ông, tuổi từ 40-50, cao khoảng 1,6m.

Đến nay, cơ quan công an vẫn chưa xác định được lai lịch nạn nhân. Công an đề nghị người dân nếu biết thông tin liên quan đến nạn nhân hoặc có người thân mất tích, mất liên lạc với đặc điểm nêu trên, hãy liên hệ trình báo, hỗ trợ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.

Danh tính người đàn ông hành hung tài xế ở trung tâm TPHCM

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bến Thành đang củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Văn Linh (SN 1987, quê Vĩnh Long) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Phạm Văn Linh. Ảnh: CA

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại sự việc trên khiến nhiều người bức xúc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã vào cuộc, tiến hành mời 2 người liên quan đến làm việc đồng thời lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Qua điều tra, công an xác định 4h40 ngày 7/11, Phạm Văn Linh đặt xe GrabBike do anh Nguyễn Trường Y. (SN 1996, quê Cà Mau) di chuyển từ đường Tạ Quang Bửu (phường Bình Đông) đến đường Ký Con (phường Bến Thành).

Khi đến nơi, do Linh không có tiền trả cước xe nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 20 phút sau, em của Linh đến trả tiền cho tài xế.

Tuy nhiên, trong lúc anh Y. đang trả lại tiền thừa, Linh bất ngờ dùng tay tấn công vào vùng đầu và lưng của anh Y. Khi anh Y. sử dụng điện thoại ghi lại sự việc, Linh tiếp tục đuổi theo, hành hung nạn nhân.