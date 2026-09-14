Bắt nghi phạm vụ án khiến ba người thương vong ở TPHCM

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ nghi can liên quan vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà ở xã Phước Hải, khiến một người tử vong và hai người bị thương.

Nạn nhân tử vong là ông P.H.T. (72 tuổi). Hai người bị thương, hiện đã qua cơn nguy kịch, là bà N.T.M. (58 tuổi, vợ ông T.) và anh N.V.L. (34 tuổi, con rể ông T. và bà M.).

Công an phong tỏa hiện trường, truy xét nghi can gây án. Ảnh: L.A

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp Công an xã Phước Hải phong tỏa hiện trường, tổ chức truy xét nghi can.

Qua điều tra ban đầu, công an nhanh chóng xác định nghi can là một thanh niên 24 tuổi, người quen của gia đình nạn nhân. Sau khi gây án, nghi can rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Hủy án vụ cựu Hiệu trưởng THCS Ba Đình, yêu cầu điều tra lại

Sau 2 ngày xét hỏi và 2 ngày nghị án, sáng 14/9, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với kháng cáo của bà Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và bà Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu kế toán nhà trường).

HĐXX quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 1 - Hà Nội, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để điều tra lại theo thủ tục chung.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình. Ảnh: VA

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, một số nội dung tài liệu, chứng cứ có trong vụ án còn mâu thuẫn, cần phải được làm rõ. Lời khai của những người liên quan còn có mâu thuẫn, chưa được đối chất đầy đủ; nhiều giáo viên ban đầu khai không có việc chia nhóm lớp học thêm nhưng sau đó lại có lời khai xác nhận có việc chia nhóm lớp.

Ngoài ra, một số tài liệu thu giữ được chưa rõ ràng, có điểm không khớp, có văn bản thu thập là bản photocopy, không có bản gốc... Các nội dung này cần phải được làm rõ.

Dự báo thời tiết ngày 14/9/2026 trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 14/9/2026, ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa lớn. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) có mưa to đến rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía Nam gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.