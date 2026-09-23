Thủy điện lớn nhất miền Nam thông báo xả lũ

Thủy điện Trị An xã lũ năm 2025. Ảnh: Hoàng Anh

Ngày 22/9, Công ty Thủy điện Trị An thông báo lần đầu xả nước qua đập tràn trong năm nay để điều tiết hồ chứa.

Theo đó, mực nước hồ sáng ngày 22/9 đạt 60,268m, mực nước hạ lưu tại nhà máy 4,9m. Lưu lượng nước về hồ đạt 1.710m3/s, trong khi chưa xả qua đập tràn.

Trên cơ sở lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu và diễn biến thủy văn sông Đồng Nai, đơn vị vận hành quyết định bắt đầu xả tràn từ 10h ngày 23/9.

Hơn 300m đường Cộng Hòa (TPHCM) ngập trong bùn đất nhão

Sáng 22/9, mặt đường Cộng Hòa đoạn qua phường Tân Bình (TPHCM), hướng từ trung tâm về An Sương, xuất hiện dải bùn đất màu nâu đỏ kéo dài hơn 300m.

Theo thông tin phản ánh của người dân, nguyên nhân sự cố xuất phát từ khuya 21/9. Trong thời điểm trời mưa lớn, các đoàn xe tải chở đất cát đi qua khu vực đã làm rơi vãi lượng lớn sình bùn xuống đường nhưng không khắc phục. Do bùn đất nhão gây trơn trượt khiến nhiều xe máy bị té ngã trong đêm.

Hình ảnh bùn đất nhão phủ kín mặt đường Cộng Hoà sáng 22/9. Ảnh: Tuấn Kiệt

Lãnh đạo Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị đang phối hợp trích xuất dữ liệu camera an ninh dọc tuyến đường Cộng Hòa để xác định chính xác biển số phương tiện làm rơi vãi bùn đất.

Sau khi xác định được xe vi phạm, CSGT sẽ tiến hành mời tài xế và chủ xe lên làm việc để lập hồ sơ xử lý.

Sắp mở phiên tòa xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 25-26/9. Thẩm phán Võ Hồng Sơn sẽ ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có hai luật sư tham gia bào chữa.

Ca sĩ Jack-J97 được nhận con gái, có quyền chăm sóc

Ngày 22/9, TAND khu vực 2 - TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-J97) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

Từ sáng sớm, ông Tuấn và bà Thiên An đều có mặt tại tòa. Để tránh ống kính phóng viên, ông Tuấn nhanh chóng vào phòng xét xử.

Theo đơn khởi kiện, ông Tuấn đề nghị tòa xác định bé Trần Yên Đ. là con ruột của mình và yêu cầu bị đơn không được quyền ngăn cấm ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ.

Ca sĩ Jack-J97. Ảnh: NVCC

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và kết luận giám định ADN, HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định giữa ông Tuấn và bà Thiên An có quan hệ tình cảm, ông Tuấn và bé Đ. có quan hệ cha con.

Do đó, HĐXX quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tuấn, xác định ông Tuấn là cha đẻ của bé Đ., có quyền thực hiện nghĩa vụ của người cha.