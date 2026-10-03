Nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier; Dùng 40 tài khoản ngân hàng nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc...là các tin tức thời sự đáng chú ý sáng 3/10/2026

Nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier, có nhẫn giá 75 triệu đồng

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Trung Du (SN 1997, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dwatch, trụ sở phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) để điều tra hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với Trần Trung Du. Ảnh: CA

Theo tin tức ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát của Đội 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM đã phát hiện Công ty Dwatch của Trần Trung Du có dấu hiệu kinh doanh các loại đồng hồ, dây chuyền, bông tai, lắc tay, nhẫn… giả mạo các thương hiệu của nước ngoài như: Rolex, Omega, Cartier, LV, Hermès, Richard Mille, Hublot...

Quá trình điều tra, Du khai thành lập Công ty Dwatch và bắt đầu kinh doanh từ đầu năm 2025. Du biết các thương hiệu đồng hồ, nữ trang trên được bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn công khai đăng tải thông tin các loại sản phẩm trên các trang web, mạng xã hội Facebook, Zalo… để bán hàng, nhằm kiếm lời.

Hiện Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra vụ án.

Dùng 40 tài khoản ngân hàng nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngày 2/10, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trong đường dây giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 12/9, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kiểm tra nhà Nguyễn Văn Tân và phát hiện Tân cùng Nguyễn Đình Trường (đều SN 2005) đang điều hành nhóm vi phạm. Hồ sơ sau đó chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra.

Từ tháng 6 - 9/2026, Tân và Trường kết nối với đường dây đánh bạc rồi thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương và Nguyễn Văn Chiến (SN 2006) mở 40 tài khoản ngân hàng nhằm nhận, chuyển tiền cho các đối tượng tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

“Nhà cái” trả cho Tân, Trường 25-30 triệu đồng/tháng và các đối tượng còn lại 15-20 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Tân được "nhà cái" cung cấp 10 điện thoại thông minh để duy trì hoạt động thường xuyên.

Không khí lạnh tràn về từ 4/10, Hà Nội mưa giông rồi giảm nhiệt mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Thời tiết miền Bắc sắp chuyển mưa lạnh. Ảnh: Minh Hiền

Tại Hà Nội, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, khu vực có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ gần sáng 5/10, Hà Nội chuyển lạnh khi không khí lạnh tác động rõ hơn.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Hà Nội đang làm 'cầu cạn check-in' bên Hồ Hoàn Kiếm

UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang triển khai trang trí không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Dải lụa ký ức” nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026) và ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Một điểm nhấn trong hoạt động này là “Dải lụa ký ức” – không gian cảnh quan được thiết kế hài hòa với khu vực Hồ Hoàn Kiếm, kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật, cảnh quan và chiếu sáng.

Phối cảnh công trình.

Hạng mục “Dải lụa ký ức” gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.

Thiết kế hướng tới việc tạo ra những góc nhìn mới về cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời khuyến khích cộng đồng tương tác với không gian đô thị theo cách gần gũi, sinh động.

Công trình được tổ chức trong khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa.

Hiện trạng cầu Sông Lô sau 6 tháng sửa chữa

Sau khoảng 6 tháng thi công, diện mạo các trụ cầu Sông Lô - cây cầu bị hư hỏng nghiêm trọng sau 10 năm đưa vào sử dụng tại tỉnh Phú Thọ đã có sự thay đổi, đặc biệt là ở phần bệ đỡ các trụ cầu.

Công nhân lắp dựng cốt thép quanh bệ trụ T4 cầu Sông Lô. Ảnh: Đức Hoàng

Ghi nhận của PV Thời sự báo VietNamNet vào ngày 29/9, việc sửa chữa, gia cố các trụ cầu vẫn đang được triển khai. Ở trụ T4, công nhân lắp dựng cốt thép quanh bệ trụ; khu vực thi công được bao quanh bằng đường công vụ đắp nổi giữa lòng sông. Từ trên cao, một số trụ cầu khác cũng đã có bệ gia cố, móng cọc mới.

Trong số các hạng mục còn lại, trụ T5 nằm giữa dòng sông là vị trí phức tạp nhất.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, trụ này chưa được sửa chữa xong, vì vậy chưa thể tính đến phương án cho ô tô lưu thông qua cầu.