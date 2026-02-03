Dự báo thời tiết 10 ngày tới (3-12/2), Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, hình thế chung là trong ngày 3-4/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau có cường độ ổn định; dịch chuyển ra phía Đông và suy yếu.

Khoảng 3-10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục dịch ra phía Đông và suy yếu. Từ khoảng đêm 6-7/2, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ; từ 5-8/2 có xu hướng hạ trục dần xuống phía Nam và suy yếu dần; từ khoảng ngày 9/2 phát triển dần trở lại.

Miền Bắc sắp đón tiếp đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Hình thế trên gây ảnh hưởng đến thời tiết nhiều khu vực trên cả nước những ngày tới. Trong đó, các tỉnh miền Bắc sẽ có 4 ngày mưa, chia làm hai đợt. Còn tại miền Trung, 5 tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa trong 5 ngày. Đồng thời, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc lại chuyển rét, có nơi rét đậm.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 3-4/2, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm.

Ngày 3-4/2, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực phía Bắc từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực cao nguyên miền Trung rét về đêm và sáng.

Dự báo thời tiết từ đêm 4-12/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 5-6/2, sáng và đêm phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Thời kỳ khoảng đêm 6-7/2 và hai ngày 11-12/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét.

Từ 7/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết miền Bắc trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi; riêng khoảng từ 7-11/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông; phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Cũng thời kỳ này, thời tiết ở Nam Bộ duy trì ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Nhận định xa hơn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong tháng 2/2026, không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có thể xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An, có nguy cơ băng giá ở vùng núi cao.

Mưa diện rộng có thể xảy ra tại Hà Tĩnh - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ; Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật và lồng ghép thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày nhằm kịp thời chuẩn bị phương án ứng phó trong sản xuất và đời sống dân sinh.