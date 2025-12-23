Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (23/12), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nhiều khu vực trong cả nước những ngày tới.

Cụ thể, khoảng đêm 24/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Không khí lạnh tăng cường mạnh khiến miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 24/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông; trong mưa giông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đồng thời, thời tiết các khu vực này cũng chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trong các ngày 25-26/12 có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Cơ quan khí tượng nhận định, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi Đông Bắc Bộ từ 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ.

Riêng thời tiết khu vực Hà Nội, từ đêm 24/12 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, kèm theo mưa, mưa rào trong đêm 24-25/12.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 25/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ từ chiều tối 24-25/12, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Trên biển, từ gần sáng 25/12, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; sóng biển cao 3-5m. Từ chiều tối và đêm 25/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông tiếp tục có gió mạnh, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn cục bộ làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại các đô thị. Gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.