Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (26/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to kèm giông; nhiệt độ giảm khoảng 6-8 độ.

Trên biển, trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; trạm Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Thời tiết Hà Nội có thể giảm thấp nhất 12 độ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cơ quan khí tượng cho biết, trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác của Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C; vùng núi Bắc Bộ từ 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Dự báo chi tiết. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội, trời không mưa; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-14 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trước đó, chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đặc điểm năm nay là không khí lạnh xâm nhập sâu xuống phía Nam và hoạt động mạnh, gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc từ nửa cuối tháng 12, vùng núi có thể xuất hiện băng giá và sương muối.

Ở Bắc Bộ, phổ biến trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026 là rét khô, rét về đêm còn ban ngày trời nắng. Dù có những ngày mưa, nhưng chủ yếu vẫn là hình thái rét khô. Từ cuối tháng 2-3/2026, có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc.

Trên biển: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao từ 3-5m; riêng phía Tây từ đêm 26/12 gió có xu hướng giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao từ 3-5m. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Gia Lai trong ngày 26/12 có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng xấu đến gia súc, gia cầm; tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế - xã hội khác trên biển.