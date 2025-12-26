Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ khoảng 1 độ so với hôm qua, ở mức 21 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ ban đêm giảm sâu, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Thời tiết Hà Nội rét sâu về đêm, ngày có thể nắng ấm. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 26/12, không khí lạnh bao trùm khiến trời rét sâu về đêm; trưa và chiều hửng nắng, trời ấm áp hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-21 độ.

Do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên từ đêm 26-27/12, nền nhiệt tại Hà Nội tiếp tục giảm, mức thấp nhất có thể 12-13 độ.

Trong khi đó, không khí lạnh gây mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông cho các khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với lượng mưa từ 20-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm; từ đêm 26/12 còn mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 26/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ; vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 20-22 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.