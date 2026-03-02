Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (2/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trong 24 giờ qua, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi; nhiệt độ phổ biến từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo, khoảng đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh sau chuỗi ngày nắng như mùa hè. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 3/3, khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ trời chuyển rét; các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ; vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Dự báo chi tiết. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội, từ đêm 2-3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ ngày 3/3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16-18 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 2-3/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Từ ngày 3/3, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và rải rác có giông; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Từ đêm nay, tại vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2-3m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6; riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 2-4m.

Từ đêm 3/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 1-2m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế trên biển.