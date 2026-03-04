Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông; nhiệt độ giảm 3-7 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, ngày 4/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét; các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng trời rét.

Thời tiết Hà Nội ngày 4/3, có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 24 độ.

Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 5/3. Từ đêm 5-7/3, bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu trở lại. Trong thời gian này, Hà Nội nhiều mây, không mưa, tiếp tục rét về đêm và sáng.

Ngoài ra, khu vực Quảng Trị đến Gia Lai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 4/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.