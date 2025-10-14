Binh sĩ điều khiển UAV. Ảnh: Telegraph

Theo báo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 10/10 cho biết, hiệu quả phòng không của nước này đã giảm 20 - 30% do thời tiết u ám trong thời gian gần đây. Hậu quả là, ngày càng có nhiều máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm nhập và tấn công các thành phố của Ukraine.

Thành viên thuộc các nhóm phòng không cơ động của Ukraine cũng đồng ý rằng, thời tiết xấu là một mối đe dọa mới. Nhiều đơn vị sử dụng công nghệ phòng không thô sơ như súng máy Browning gắn trên xe tải cần có khả năng phát hiện mục tiêu để đạt hiệu quả.

Ông Oleksiy, người điều phối các nhóm phòng không cơ động tại vùng Kiev giải thích: "Trong điều kiện mưa và tuyết, ống ngắm chỉ có thể nhìn xa từ 100 - 200m, trong khi ở điều kiện thông thường có thể nhìn xa tới 2.000m. Chính vì vậy, thời tiết có thể ảnh hưởng đáng kể tới mọi thứ".

"Nếu không nhìn thấy gì thì bạn không thể bắn hạ bất cứ thứ gì. Trong khi đó, thật không may là UAV Shahed của Nga có thể bay được trong mọi điều kiện thời tiết", ông Vyacheslav, một trong những người sáng lập hãng sản xuất UAV Wild Hornets phát biểu.

Theo chuyên gia hàng không Ukraine Anatolii Khrapchynskyi, điều kiện thời tiết xấu như mây thấp, mưa, tuyết và sương mù cũng ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu ngay cả khi sử dụng camera ảnh nhiệt. "Đó là lý do tại sao tôi thường xuyên nhấn mạnh việc cần thiết phải triển khai vùng phủ sóng radar tầm thấp chất lượng cao", ông Anatolii phát biểu.

Cùng quan điểm, chuyên gia Oleksiy cho rằng, vùng phủ sóng radar là giải pháp tốt nhất, nhưng như thường lệ vấn đề kinh tế lại nảy sinh. Ông ước tính các hệ thống radar như ieMHR của Israel có giá khoảng 1 triệu USD, trong khi ngay cả các hệ thống tương tự của Ukraine cũng có giá gần 120.000USD.

Ông Vyacheslav nhận định, tên lửa đất đối không là giải pháp tốt nhất cho tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại của Ukraine, nhưng giá của chúng cũng tương đương với đạn dược cho súng máy. Do đó, hệ thống phòng thủ hiện tại của Ukraine sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn cho đến khi thời tiết tốt hơn.