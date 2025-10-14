Tuyên bố hôm 13/10 của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev vẫn đang bị đình trệ.

"Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran. Nhưng trước tiên, chúng ta phải giải quyết vấn đề Nga. Hãy tập trung vào Nga trước", tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Trump phát biểu trước Quốc hội Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

Hôm 13/10, Hamas đã thả toàn bộ 20 con tin Israel còn sống như một phần trong thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh kéo dài 2 năm giữa Israel và Hamas.

Khi nhắc tới những người liên quan đến việc ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Israel - Hamas, ông Trump đã nêu tên đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người từng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần.

Tổng thống Ukraine Zelensky tới Mỹ gặp ông Trump

Hôm 13/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận ông sẽ gặp Tổng thống Trump tại Washington vào cuối tuần này.

Cuộc gặp dự kiến ​​diễn ra vào ngày 17/10, sau khi lãnh đạo Mỹ - Ukraine tiến hành 2 cuộc điện đàm thảo luận về các hệ thống phòng không và năng lực tầm xa của Ukraine.

Theo tờ Kyiv Independent, phát biểu tại cuộc họp báo cùng với đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, ông Zelensky cho biết điện đàm "là không đủ" để thảo luận về tất cả các chủ đề chính.

Cuộc gặp trong tuần này được cho diễn ra theo lời mời của Washington, và sẽ là cuộc gặp thứ 5 giữa ông Trump và ông Zelensky kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine từng gặp nhau tại New York trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 23/9.

Ông Zelensky cho biết thêm, một phái đoàn Ukraine do Thủ tướng Yuliia Svyrydenko dẫn đầu cũng đang trên đường đến Mỹ.

"Tôi nghĩ chúng tôi cần thảo luận về trình tự các bước mà tôi muốn đề xuất với Tổng thống Trump", ông Zelensky nói.

Trước đó, Tổng thống Ukraine cho hay phái đoàn do Thủ tướng Svyrydenko đứng đầu đã đặt mục tiêu đàm phán mua thêm các hệ thống phòng không, cũng như các hệ thống tên lửa HIMARS như một phần trong "Thỏa thuận lớn" với Washington.

Thời gian qua, Kiev đã kêu gọi các đối tác nước ngoài giúp tăng cường năng lực phòng không trong bối cảnh Moscow đẩy mạnh không kích nhằm vào lưới điện của Ukraine. Điển hình, cuộc tấn công quy mô lớn của Nga hôm 10/10 đã tạm thời làm gián đoạn nguồn cung cấp điện ở Kiev và nhiều khu vực khác tại Ukraine.

Ông Trump cũng đã công khai nhắc tới khả năng Mỹ sẽ cung cấp các tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine. Được biết, tầm bắn của Tomahawk là từ 1.600 - 2.500km.