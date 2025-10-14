Trong thông cáo đưa ra sáng nay (14/10), Quân đoàn số 1 thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã tổ chức một cuộc tấn công lớn với 16 khí tài thiết giáp hạng nặng “gồm xe tăng và các xe bọc thép BMP, MT-LB nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự của quân Kiev để giành quyền kiểm soát khu định cư Shakhove”.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Đối phương tiếp tục sử dụng những chiến thuật trước đây, khi các đơn vị điều khiển mô tô dẫn đầu đợt tấn công đầu tiên với nhiều xe chở binh sĩ bám theo sau. Phía Nga đã dùng các hệ thống tác chiến điện tử để áp chế máy bay không người lái (UAV) của Ukraine… Rất may, thông qua các hoạt động tác chiến phối hợp giữa pháo binh, Vệ binh quốc gia, các đơn vị điều khiển UAV và quân đội Ukraine, cuộc tấn công đã bị đẩy lui”, trích thông cáo của Vệ binh quốc gia Ukraine.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột do trang Deep State của Ukraine công bố, vùng xanh, tức nơi quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát từ phía Nga, đã mở rộng xung quanh khu định cư Shakhove những ngày gần đây.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Giao tranh ác liệt tại Yunakivka

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (14/10), chuyên gia quân sự Andrei Marochko cho biết, quân đội Nga ở mặt trận Sumy, Ukraine trong tuần qua đã có nhiều cuộc giao tranh dữ dội với các đơn vị phòng thủ Kiev ở khu vực Yunakivka.

“Vào tuần trước, nhiều cuộc đụng độ ác liệt đã xảy ra ở mạn tây nam của khu định cư Yunakivka. Đối phương liên tục thực hiện các cuộc phản công lớn. Ở thời điểm hiện tại, một số cuộc giao tranh vẫn diễn ra tại đó. Trên hết, những nơi nổ ra giao tranh đều là các cao điểm chiến lược, và đối phương không muốn mất những chỗ đó”.

Dựa trên bản đồ do trang Deep State cung cấp có thể thấy, nhiều nơi ở phía nam khu định cư Yunakivka vẫn nằm trong vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh giữa quân Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine.