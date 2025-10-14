Tàu ngầm. Ảnh: UK Royal Navy

Hãng thông tấn BBC dẫn thông tin từ Hạm đội Biển đen của Nga cho hay, tàu ngầm Novorossiysk chạy bằng động cơ diesel đã nổi lên ở ngoài khơi Pháp theo các quy tắc hàng hải tại eo biển Manche, dù bị một tàu chiến và trực thăng của Anh theo sát.

Phát biểu tại Slovenia, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói: "Thật là một sự thay đổi so với tiểu thuyết Săn lùng tháng 10 Đỏ của Tom Clancy. Ngày nay, nó dường như giống một cuộc săn lùng thợ máy gần nhất". Quan chức này cho hay, con tàu hỏng hóc đang ì ạch trở về nước. Theo ông Rutte, hải quân Nga hầu như không còn hiện diện ở Địa Trung Hải nữa.

VChK-OGPU, một kênh Telegram chuyên công bố các thông tin rò rỉ an ninh được cho là của Nga, ngày 27/9 tiết lộ, nhiên liệu đã chảy vào khoang tàu ngầm Novorossiysk ở eo biển Gibraltar, làm gia tăng nguy cơ nổ.

Hải quân hoàng gia Anh cho biết đã theo dấu tàu ngầm Nga trong 3 ngày từ 7 - 9/10. Cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố, hải quân nước này đã hộ tống tàu ngầm Novorossiysk và tàu kéo đi kèm.

Hạm đội Biển Đen của Nga ngày 13/10 thông báo, tàu ngầm Novorossiysk thuộc nhóm tàu ngầm có thể mang tên lửa hành trình Kalibr đang thực hiện chuyến đi liên hạm đội theo lịch trình.

Hãng thông tấn Interfax dẫn thông cáo của Hạm đội Biển Đen viết: "Một số hãng truyền thông đã đưa tin về một sự cố được cho là nguyên nhân dẫn tới việc tàu ngầm Novorossiysk phải nổi lên khẩn cấp ở ngoài khơi bờ biển Pháp là không đúng sự thật. Theo các quy định hàng hải quốc tế, tàu ngầm phải nổi lên mặt nước khi di chuyển tại eo biển Manche".

Vụ việc xảy ra 2 tuần sau khi Hải quân Hoàng gia Anh theo dõi một khinh hạm và tàu chở hàng của Nga qua eo biển Manche.