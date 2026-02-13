Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến 16/2/2026 (tức 29 Tết), thời tiết cả nước phổ biến đón nắng. Hình thái thời tiết này xuyên suốt kỳ nghỉ Tết ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Còn tại các tỉnh, thành từ miền Bắc đến Bắc Trung Bộ, thời tiết được dự báo còn nhiều biến động do các đợt không khí lạnh tăng cường.

Cụ thể, miền Bắc, từ 14-16/2 (từ 27 tháng Chạp đến 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng đêm 13 đến sáng sớm 14/2, phía Đông Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 16-19/2 (đêm Giao thừa đến mùng 3 Tết Nguyên đán), một đợt không khí lạnh tăng cường trở lại gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Ngày 17-19/2, Hà Nội và các tỉnh, thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm nhiệt, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ giai đoạn này là 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ; cao nhất 19-23 độ, riêng Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Thời tiết Hà Nội trước Tết khá tạnh ráo, thuận lợi cho người dân vui chơi, mua sắm. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Từ 20-22/2 (mùng 4-6 Tết), Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ tăng với mức cao nhất 22-25 độ, phía Tây có nơi cao hơn; thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, trước ngày 16/2, thời tiết Tết tương đối ổn định với mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều có nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-28 độ, thấp nhất 19-22 độ.

Từ 17-19/2 (mùng 1-3 Tết), do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực này xuất hiện mưa rào rải rác. Thanh Hóa và Nghệ An rét cả ngày, trong khi Quảng Trị và Huế rét chủ yếu vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 24-26 độ; thấp nhất phía Bắc 16-20 độ, phía Nam 20-22 độ.

Từ 20-22/2, mưa giảm, trưa chiều nắng trở lại; nhiệt độ cao nhất 23-27 độ, thấp nhất 18-21 độ.

Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ trong suốt kỳ nghỉ Tết đến mùng 6 có hình thái thời tiết khá thuận lợi cho du xuân. Cụ thể, ngày có nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc thời kỳ từ 17-19/2 (từ mùng 1-3 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ 18-20/2 (từ mùng 2-4 Tết), phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất giai đoạn này 27-31 độ, riêng phía Bắc từ 18-20/2 giảm còn 25-27 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Cao nguyên Trung Bộ ít mưa, sáng sớm và đêm trời rét, ngày nắng, thuận lợi cho hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ; thấp nhất 16-20 độ, một số điểm vùng cao xuống dưới 15 độ.

Khu vực Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-34 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trước diễn biến không khí lạnh tăng cường đúng dịp cao điểm đi lại Tết Nguyên đán, du khách di chuyển tại miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cần chuẩn bị áo ấm, phương án giữ nhiệt khi ra ngoài vào ban đêm và sáng sớm, đặc biệt ở vùng núi nơi nhiệt độ có thể xuống rất thấp.

Tại Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng nhưng chiều tối hoặc đêm vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào cục bộ. Người dân nên theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để chủ động sắp xếp kế hoạch đi lại an toàn, vui xuân đón Tết.