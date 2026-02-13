Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 13/2, khu vực Đông Bắc Bộ sáng có mưa phùn và sương mù rải rác; đêm và sáng trời rét; từ trưa chiều 14/2, trời hửng nắng.

Thời tiết Hà Nội sáng mưa phùn và sương mù, trưa chiều có thể hửng nắng. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Riêng thời tiết Hà Nội từ ngày 13-16/2 (tức từ 26-29 tháng Chạp), do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu và dịch chuyển sang phía đông, trời nhiều mây, trưa và chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-26 độ, thấp nhất 17-20 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 13/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.