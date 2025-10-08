Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp để hoàn chỉnh các văn kiện gửi xin ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Gia Hân

Về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14, Trung ương xác định đây là công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”, là yếu tố quyết định thành công của Đại hội 14 của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Sau khi tập trung thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng các nhân sự được giới thiệu, Trung ương đã thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 (ủy viên chính thức, dự khuyết; tái cử và lần đầu tham gia) và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 (tái cử và lần đầu tham gia) để trình Đại hội 14 của Đảng.

Cùng với đó, Trung ương bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; ông Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trung ương cũng đồng thời cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ.

Trung ương đồng ý để ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15, thôi giữ chức Ủy viên Trung ương khoá 13.

Cũng tại hội nghị lần thứ 13, Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Về tình hình kinh tế - xã hội, Trung ương thống nhất nhận định bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là chính sách thuế đối ứng của Mỹ, xung đột, bất ổn chính trị tại một số khu vực, trong đó có ASEAN; tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tác động nặng nề.

Tình hình kinh tế - xã hội trong nước vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2025.

Theo đó, kinh tế vĩ mô được giữ vững, tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cũng được triển khai quyết liệt.

Trung ương chỉ ra một số khó khăn, hạn chế và cho nhiều ý kiến chỉ đạo toàn diện về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2025 cũng như nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng; tập trung nghiên cứu, thảo luận về quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội, nhất là những nội dung được cập nhật, bổ sung, sửa đổi trong các quy chế.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm giữ vững quốc phòng an ninh...