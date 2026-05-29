Sáng 29/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp với đại diện Chính phủ và các cơ quan liên quan về rà soát tình hình thực hiện chương trình lập pháp năm 2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, theo dự kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án, gồm 40 luật và 3 nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cho ý kiến đối với các dự án này tại các phiên họp tháng 7, tháng 8 và tháng 9.

Trước khối lượng công việc rất lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ xem xét khả năng tổ chức thêm một kỳ họp không thường lệ trước kỳ họp thứ 2 hoặc kéo dài chương trình kỳ họp thứ 2 để có thêm thời gian thực hiện nhiệm vụ lập pháp.

Nếu tổ chức kỳ họp không thường lệ, Quốc hội cần ưu tiên xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết đã có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền phải trình trong khoảng thời gian tháng 7-8; các dự án liên quan đến cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; các dự án phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền; các dự án cần xử lý đối với văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027; cũng như các dự án đã có hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp không tổ chức kỳ họp không thường lệ, báo cáo đề xuất nghiên cứu phương án kéo dài chương trình kỳ họp thứ 2, có thể tổ chức sớm từ đầu tháng 10 và tiếp tục duy trì hình thức họp thành 2 đợt.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, qua rà soát bước đầu của các cơ quan, có khoảng 85 văn bản phải hoàn thành trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các cơ quan đều thống nhất kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Chính phủ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét để tổ chức một kỳ họp không thường lệ của Quốc hội (dự kiến vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, dài khoảng 20 - 25 ngày) để Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết nhằm giảm tải cho kỳ họp cuối năm.

Các cơ quan cũng thống nhất kiến nghị với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là trình Quốc hội xem xét thông qua một số vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội không phải pháp luật tại kỳ họp không thường lệ để kịp thời chỉ đạo, thể chế hóa một số kết luận, nghị quyết của Trung ương cũng như tư tưởng đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Lưu ý với tính chất phức tạp của một số dự án luật, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần phải có thời gian để Quốc hội thảo luận các dự án luật và thông qua theo quy trình hai kỳ họp. Tức là các nội dung này sẽ được thảo luận lần đầu tại kỳ họp không thường lệ này và thảo luận lần hai, thông qua tại kỳ họp thường kỳ vào tháng 10.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ, các bộ, các cơ quan trong phạm vi phụ trách khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, phối hợp tốt và xác định thứ tự ưu tiên các dự án cần phải trình Quốc hội để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc…

Các cơ quan sớm có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với các cơ quan dự kiến chương trình kỳ họp không thường lệ và chỉ đạo công tác chuẩn bị.

Trước ngày 10/6, Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị về nội dung này.