Theo tờ The Hill, trong bản ghi nhớ gửi cho thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, bác sĩ Sean Barbabella, người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho ông Trump, cho hay Tổng thống Mỹ (79 tuổi) đã được "sàng lọc sức khỏe và tiêm chủng phòng ngừa" bao gồm tiêm phòng cúm và tiêm liều vắc-xin Covid-19 tăng cường tại Trung tâm Y tế Quân đội quốc gia Walter Reed ở Maryland hôm 10/10.

Cũng theo bác sĩ Barbabella, đợt sàng lọc và tiêm chủng của ông Trump là để chuẩn bị cho "chuyến công du nước ngoài sắp tới". Cụ thể, ông Trump hiện có kế hoạch tới Ai Cập và Israel vào đầu tuần tới như một phần trong việc thực hiện kế hoạch hòa bình giữa Israel và Hamas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

"Tổng thống Trump hiện vẫn có sức khỏe tổng thể tuyệt vời. Ông ấy vẫn duy trì lịch trình làm việc hàng ngày bận rộn mà không bị hạn chế", bác sĩ Barbabella nhấn mạnh, ông Trump có thể trạng “tim mạch, phổi, thần kinh, và thể chất rất tốt”.

Trước đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt cho hay đây là đợt "kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm" của ông Trump. Lần gần nhất, ông Trump khám sức khỏe là vào tháng 4. Vào thời điểm đó, bác sĩ Barbabella đã viết trong bản tóm tắt dài 3 trang về buổi kiểm tra rằng, ông Trump "hoàn toàn đủ sức khỏe" để tiếp tục làm việc.

Đáng nói, hồi tháng 7, ông Trump được chẩn đoán mắc bệnh suy tĩnh mạch mạn tính, "một tình trạng lành tính và phổ biến mà đặc biệt ở những người trên 70 tuổi”.

Bác sĩ Barbabella giải thích thời gian gần đây, ông Trump thường có vết bầm tím nhẹ ở mu bàn tay. "Điều này là do kích ứng mô mềm nhẹ do bắt tay thường xuyên, và việc sử dụng aspirin, một loại thuốc được dùng trong chế độ phòng ngừa tim mạch tiêu chuẩn. Đây là tác dụng phụ lành tính và đã được biết đến rộng rãi của liệu pháp aspirin”, bác sĩ Barbabella khẳng định ông Trump "vẫn có sức khỏe tuyệt vời."

Những bức ảnh được công bố vào mùa hè năm nay cho thấy, ông Trump đã dùng lớp trang điểm để che đi vết bầm tím trên tay.