Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Tờ New York Post nhận định, việc ông Trump không thắng giải Nobel Hòa bình năm nay chỉ do không đúng thời điểm. Ủy ban Nobel Na Uy đã ra quyết định từ thứ Hai (6/10), 2 ngày trước khi Israel và Hamas nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn và giải thưởng đã được trao cho lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado.

Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Nobel Hòa bình Jorgen Watne Frydnes hôm nay (10/10) phát biểu: "Mỗi năm, chúng tôi nhận được hàng nghìn lá thư từ những người muốn chia sẻ quan điểm của họ về điều gì thực sự mang lại hòa bình. Ủy ban Nobel làm việc trong một căn phòng trưng bày chân dung của tất cả những người đã được trao giải. Căn phòng đó tràn ngập lòng dũng cảm và sự chính trực. Chúng tôi chỉ dựa vào tinh thần cùng di chúc của Alfred Nobel để đưa ra quyết định".

Hình ảnh và những thước phim được ghi trên các đường phố của Tel Aviv và Dải Gaza cho thấy, những đám đông reo hò, hô vang tên Tổng thống Mỹ Trump sau khi thỏa thuận Israel - Hamas được ký kết. Một số người thậm chí hào hứng hét lớn: "Giải Nobel cho ông Trump!"

Trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ 2, ông Trump cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của những người theo chủ nghĩa hòa bình vì những nỗ lực xoa dịu xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine. Nhiều người ủng hộ cho rằng, ông Trump xứng đáng trở thành chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025 vì đã giúp mang lại hòa bình cho Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda, Campuchia và Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan, Serbia và Kosovo, Ai Cập và Ethiopia, Azerbaijan và Armenia sau nhiều năm xung đột kéo dài.

Nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Mỹ Andy Barr là một trong những người đề cử ông Trump cho giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay. Theo nghị sĩ này, không có nhà lãnh đạo thế giới nào làm được nhiều việc để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trên thế giới như ông Trump.

Tuy nhiên, những người chỉ trích đã đề cập đến những quyết sách gây tranh cãi, khiến ông Trump khó thắng giải như vụ Mỹ đánh bom các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6, kế hoạch giành quyền kiểm soát đảo Greenland từ Đan Mạch và ý định đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh.

Từ trước đến nay có 4 tổng thống Mỹ từng giành được giải thưởng Nobel Hòa bình gồm Theodore Roosevelt năm 1906, Woodrow Wilson năm 1920, Jimmy Carter năm 2002 và Barack Obama năm 2009.